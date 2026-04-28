Nach zwei Dachstuhlbränden steht nun der Inhalt einer Schuttmulde in Flammen: Die Vorfälle an einer Gerlinger Baustelle häufen sich in gut zwei Monaten.

Leonberg: Marius Venturini (mv)

Es ist der dritte Brand-Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Gerlingen an ein und derselben Adresse – und das in lediglich gut zwei Monaten. Am Dienstagnachmittag mussten die Brandschützer erneut zur Baustelle eines Hauses in der Christophstraße ausrücken. Dort hatte bereits am 23. Februar und am 22. April der Dachstuhl des Rohbaus gebrannt.

 

Diesmal ging es um 14.40 Uhr zum Brand von Bauschutt in einer Absetzmulde vor der Baustelle. Auch Dämmmaterial hatte dort Feuer gefangen. Mit einem Löschrohr, dem zeitweise auch sogenanntes Netzmittel beigemengt wurde, wurde der Inhalt der Mulde gelöscht. Die Ditzinger Straße musste zur Wasserentnahme aus einem Hydranten halbseitig gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.