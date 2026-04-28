Schon wieder Alarm: Zum dritten Mal brennt es an einer Gerlinger Baustelle

Nach zwei Dachstuhlbränden steht nun der Inhalt einer Schuttmulde in Flammen: Die Vorfälle an einer Gerlinger Baustelle häufen sich in gut zwei Monaten.

Marius Venturini 28.04.2026 - 17:50 Uhr

Es ist der dritte Brand-Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Gerlingen an ein und derselben Adresse – und das in lediglich gut zwei Monaten. Am Dienstagnachmittag mussten die Brandschützer erneut zur Baustelle eines Hauses in der Christophstraße ausrücken. Dort hatte bereits am 23. Februar und am 22. April der Dachstuhl des Rohbaus gebrannt.