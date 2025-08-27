Peter Kieferle, Jahrgang 1944, ist studierter Bauingenieur. In seinem Ruhestand hat er in zehnjähriger Recherche ein neues Standardwerk über Bad Cannstatt verfasst. Um was geht es?
Der in der Cannstatter Neckarvorstadt aufgewachsene Bauingenieur und Autor Peter Kieferle hat ein Machwerk vorgelegt, das staunen lässt, und zwar nicht nur den Vorsitzenden Olaf Schulze vom Verein Pro Alt-Cannstatt, dem Förderer des Mammut-Projekts. Denn: Kieferle hat in den vergangenen zehn Jahren recherchiert und die Geschichte jedes Hauses ab 1300 bis ins 19. Jahrhundert dargestellt, welches es in der Cannstatter Altstadt hinter der Stadtmauer gab - also im Bereich zwischen Badstraße, Wilhelmstraße und bis hin zum Neckar.