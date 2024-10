Im russischen Gebiet Samara sterben zwei kleine Mädchen durch mehrere Messerstiche. Verdächtigt wird ihre Halbschwester. Medien nennen auch das mögliche Motiv.

dpa 09.10.2024 - 16:37 Uhr

Toljatti - In Russland hat eine 13-Jährige nach Angaben von Ermittlern ihre zwei Halbschwestern mit mehreren Messerstichen getötet. Die Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren seien mit Stichwunden am Hals und im Brustbereich in einer Wohnung in der Stadt Toljatti im Gebiet Samara gefunden worden, teilte das Ermittlungskomitee mit. Die tatverdächtige Minderjährige sei in die Psychiatrie eingewiesen worden. In Moskau übernahm der Leiter des Ermittlungskomitees, Alexander Bastrykin, die Ermittlungen zu dem Verbrechen.