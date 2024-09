Ein Blick hinter die Kulissen gab es für die Besucherinnen und Besucher beim Stuttgarter Hafenfest. Das abwechslungsreiche Programm lockte am Samstag vor allem Familien an. Auch am Sonntag ist noch einiges geboten.

Julia Schenkenhofer 22.09.2024 - 10:41 Uhr

Stolzer als die elfjährige Lena am Samstagnachmittag könnte man kaum sein. Freudestrahlend steigt das Mädchen mit den blonden Locken aus dem riesigen gelben Bagger am Mittelkai des Stuttgarter Hafens aus: „Ich durfte die Schaufel bedienen. Das ist voll schwer“, plappert sie direkt darauf los, als sie nach ihrem Erlebnis als Baggerfahrerin zurück zu den Eltern läuft. Das Baggerfahren ist für den Nachwuchs eines von zahlreichen Highlights beim diesjährigen Stuttgarter Hafenfest am 21. und 22. September. „Wir haben uns die Show angeschaut das war fantastisch, so was habe ich noch nie gesehen. Das war wie Ballett auf dem Wasser“, erzählen zwei Freundinnen, die den ganzen Vormittag auf dem Hafengelände verbracht haben. Verzaubert hat die beiden die Jetski- & Flyboard-Show auf der Bühne an Pier 1, wo musikalische Acts, von Shanty Chor bis Akkordeonclub, für Abwechslung sorgen. Zum Schluss möchten die zwei noch an der Hafenrundfahrt mit der Bimmelbahn teilnehmen. Die Hafenrundfahrt mit dem Boot konnte sie hingegen nicht so begeistern: „Bei der Hafenrundfahrt mit dem Schiff hat ein bisschen das Insiderwissen gefehlt“, erzählen sie.