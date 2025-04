Ein Deutscher mit US-Aufenthaltsgenehmigung will in die Vereinigten Staaten einreisen - und sitzt seitdem in Abschiebehaft. Nun wandte er sich mit einer Botschaft an seine Unterstützer.

red/dpa 04.04.2025 - 16:44 Uhr

Seit vier Wochen sitzt ein in den USA lebender deutscher Staatsbürger nach Angaben seiner Angehörigen in US-Abschiebehaft. Der im Bundesstaat New Hampshire wohnende Fabian Schmidt war demnach am 7. März am Flughafen in Boston bei der Einreise in Gewahrsam genommen worden und sitzt mittlerweile in einer Haftanstalt im Bundesstaat Rhode Island.