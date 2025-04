48-Jähriger sitzt nach Femizid in Neckargröningen in U-Haft

Der Tatverdächtige soll im März in der gemeinsamen Wohnung im Stadtteil von Remseck (Kreis Ludwigsburg) seine Frau getötet haben. Da er sich auch selbst schwer verletzt haben soll, befand er sich bislang im Krankenhaus.

Andreas Hennings 16.04.2025 - 13:13 Uhr

Nach dem mutmaßlichen Femizid am 20. März im Remsecker Stadtteil Neckargröningen, bei dem eine 48-jährige Frau und Mutter in ihrer Wohnung durch ihren Mann getötet worden sein soll, ist der 48-jährige Tatverdächtige nun am 11. April in die Justizvollzugsanstalt überführt worden. Das teilen die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Ludwigsburg am Mittwoch mit. Der Vorwurf lautet Totschlag.