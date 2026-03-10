Wahlen werden inzwischen auch in sozialen Medien entschieden. Manuel Hagel gab dort ein unglückliches Bild ab – und zog bis zuletzt Spott auf sich. Eine Analyse.
09.03.2026 - 08:14 Uhr
Vielleicht hätte Manuel Hagel rückblickend gerne darauf verzichtet, in sozialen Medien einen derartigen Bekanntheitsschub zu erfahren. Denn vor wenigen Wochen noch gab es sie zwar, die Social-Media-Aktivitäten des Spitzenkandidaten der Christdemokraten, aber diese TikTok-Videos, die der 37-Jährige hochlud, setzten sich in der Informationsflut des Internets nicht durch, viele kamen auf kaum mehr als 1000 Klicks – in TikTok-Dimensionen eine vernachlässigbare Größe.