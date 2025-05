Hagmayer-Areal in Süßen: Vor dem Beginn der Bebauung gibt es eine weitere Schleife

Wo seit Jahrzehnten in Süßen eine Gewerbebrache den Siedlungsrand unterbricht, könnten in einigen Jahren mehrere Hundert Menschen wohnen. An der Salacher Straße möchte die BPD-Immobilienentwicklung auf dem Hagmayer-Areal mehrere Gebäude mit voraussichtlich mehr als 150 Wohnungen errichten. Allerdings stockt das Vorhaben seit Jahren. 2019 hatte die Stadt mit der dritten Änderung des Bebauungsplans „Salacher Straße“ den Weg für Wohnungen auf dem bisherigen Gewerbeareal frei gemacht. Weil der Investor aber aktuellen Bedürfnissen des Wohnungsmarkts gerecht werden möchte, steht jetzt die vierte Planänderung an. Es gebe neue Überlegungen, sagt der Bürgermeister Marc Kersting.​