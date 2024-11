Die Hahn-Gruppe will in Waiblingen ihr sechstes Porsche-Zentrum aufbauen. Vor Ort sollen Gebrauchtfahrzeuge sowie der komplette Service rund im die Edelmarke angeboten werden.

Der Gebrauchtwagen-Platz an der Querverbindung zwischen Fellbach und Waiblingen ist schon seit einiger Zeit leer geräumt. Das Verkaufsbüro ist ab-, an einigen Stellen der Beton aufgerissen. Die Hahn-Gruppe, einer der größten VW-Händler in der Region, hat auf dem Grundstück nahe dem Waiblinger Gewerbegebiet Eisental offenkundig Neues vor.

Auf dem ehemaligen Gebrauchtwagen-Platz sind bereits Bagger angerückt. Foto: Dirk Herrmann

Doch nicht die neuesten Volkswagen sollen dort künftig in ein besseres Licht gerückt werden, das Unternehmen mit Stammsitz in Fellbach will erstmals Porsche in die Kreisstadt bringen. Man beabsichtige, auf dem Platz an der Schurwaldstraße ein „Porsche Approved & Service Zentrum“ einzurichten, sagt Nicole Hahn, Leiterin der Unternehmenskommunikation, auf Anfrage. Will heißen: Nach Fertigstellung eines Neubaus wird die Hahn-Gruppe am Standort Porsche-Gebrauchtwagen verkaufen sowie alle Serviceleistungen rund um die Marke Porsche anbieten.

Lesen Sie auch

Erster Spatenstich am 6. Dezember

Der neue Standort in Waiblingen sei mit seiner zentralen Lage hervorragend geeignet, um die Bedürfnisse der Kunden im Marktgebiet noch besser abzudecken, sagt dazu Wilfried Honig, der Sprecher der Geschäftsführer der Porsche-Zentren der Hahn-Gruppe.

Die ersten Vorbereitungen für den Neubau seien längst angelaufen, die Planungen in der Endphase. Der symbolische erste Spatenstich als Signal für den offiziellen Baubeginn soll am 6. Dezember gesetzt werden. Läuft alles glatt, könnte im dritten Quartal 2026 die Eröffnung gefeiert werden.

Einer der größten Autohändler Deutschlands

Die Hahn-Gruppe, ein Familienunternehmen in vierter Generation, ist mit den Marken Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Audi, Porsche, Škoda, Seat und Cupra eine der größten Automobilhandelsgruppen in Deutschland. Stammsitz des Unternehmens ist Fellbach. Mit aktuell 36 Betrieben, davon fünf Porsche-Zentren in Reutlingen, Göppingen, Schwäbisch Gmünd, Pforzheim und in Böblingen, hat sich das Unternehmen laut eigener Darstellung in den vergangenen Jahren eine führende Marktposition in der Region Stuttgart erarbeitet. Rund 1750 Mitarbeiter, davon rund 220 Auszubildende, sind bei der Hahn-Gruppe beschäftigt.