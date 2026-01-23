Das Weltcup-Wochenende beginnt am Freitag mit einem Super-G und geht am Samstag mit der Abfahrt auf der Streif weiter. Den Abschluss des Weltcup-Wochenendes bilden am Sonntag zwei Slalom-Läufe.

Der Zeitplan für den Weltcup in Kitzbühel im Überblick:

Freitag, 23. Januar 2026:

11:30 Uhr: Super-G

Samstag, 24. Januar 2026:

11:30 Uhr: Abfahrt

Sonntag, 25. Januar 2026:

10:30 Uhr: Slalom, 1. Lauf

Slalom, 1. Lauf 13:30 Uhr: Slalom, 2. Lauf

Wo wird der Weltcup in Kitzbühel live im TV und Stream übertragen?

Das Weltcup-Wochenende in Kitzbühel wird live im Free-TV übertragen. Die ARD zeigt das gesamte Rennwochenende live im Free-TV. Auf dem Pay-TV-Sender Eurosport 2 gibt es ebenfalls eine Übertragung des Hahnenkammrennens. Außerdem werden die Rennen live im Stream auf sportschau.de gezeigt. Dazu läuft das Kitzbühel-Wochenende auch beim Streamingdienst DAZN und discovery+.

Die Übertragung des Weltcups in Kitzbühel im Überblick:

Free-TV : ARD

: ARD Pay-TV : Eurosport 2

: Eurosport 2 Stream: sportschau.de, DAZN, discovery+

Hahnenkammrennen: So läuft die Übertragung in der ARD

Die ARD steigt am Freitag um 11:10 Uhr mit der Live-Übertragung aus Kitzbühel ein. Die Abfahrt am Samstag wird ab 11:15 Uhr gezeigt. Am Sonntag folgt der Slalom: Der erste Durchgang läuft ab 10:15 Uhr, der zweite Lauf beginnt um 13:20 Uhr im Ersten.

Moderiert werden die Kitzbühel-Übertragungen 2026 von Markus Othmer. Bernd Schmelzer kommentiert alle drei Rennen, während Felix Neureuther an allen Tagen als Experte im Einsatz ist.

Unfall auf der Streif: Caillot stürzt bei Training

Beim zweiten und letzten Training für die legendäre Ski-Abfahrt in Kitzbühel ist es am Mittwoch zu einem schweren Sturz gekommen. Der 27-jährige Franzose Ken Caillot mit der Startnummer 59 verlor kurz vor der berüchtigten „Mausefalle“ bei hohem Tempo die Kontrolle, wurde rund 40 Meter durch die Luft geschleudert und krachte heftig mit dem Rücken auf die Piste. Ein folgenschwerer Fehler ausgerechnet vor der „Mausefalle“, der extrem steilen und deshalb so legendären wie auch gefährlichen Passage auf der Streif.

Trotz des heftigen Aufpralls war Caillot bei Bewusstsein, konnte sich anschließend aufsetzen und mit den Ersthelfern kommunizieren. Sein Airbag hatte sich geöffnet und ihn mutmaßlich vor schwereren Verletzungen bewahrt. Caillot wurde mit einem Hubschrauber abtransportiert, das Training war minutenlang unterbrochen.