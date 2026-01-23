Die Ski-Alpin-Saison 2025/26 der Herren geht an diesem Wochenende in Kitzbühel weiter. Alles zu Uhrzeit, Start, TV-Übertragung und Livestream.
Diese Woche geht der Ski-Alpin-Weltcup 2025/26 der Männer in Kitzbühel (Österreich) weiter. Das Hahnenkammrennen ist der prestigeträchtigste Weltcup der Saison – mit der legendären Streif-Abfahrt als Höhepunkt am Samstag. Im Slalom darf sich der deutsche Spezialist Linus Straßer leise Hoffnungen auf den Sieg machen. Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt zeigt sich weiterhin in Topform und führt den Gesamtweltcup mit knapp 500 Punkten an. Krönt der Schweizer seine starke Saison nun auch mit einem Sieg auf der Streif?