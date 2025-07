Hakenkreuz-Eklat: Bärendienst an der Demokratie

Hakenkreuz-Schmierereien findet man an vielen Orten: an Brücken und Bushaltestellen, an Stromverteilerkästen und auf mancher Schultoilette. Polizei und Staatsanwaltschaften sind beim Versuch, die Täter dingfest zu machen, alles andere als untätig. Oft stecken keine knallharten Nazis dahinter, sondern Jugendliche. Denen wäre dann mit etwas Bildung und Aufklärung deutlich besser geholfen als mit Strafen. Viele von ihnen wissen einfach nicht, was sie tun.