  2. Baden-Württemberg

  4. Auch Landtagspräsidentin Aras hat Fehler gemacht

Hakenkreuzaffäre: Auch Landtagspräsidentin Aras hat Fehler gemacht
1
Landtagspräsidentin Muhterem Aras Foto: dpa

In der Hakenkreuzaffäre wurden viele Fehler gemacht. Die Landtagspräsidentin hatte die Grenzen ihrer Befugnisse nicht genau genug vor Augen, kommentiert Autorin Bärbel Krauß.

Politik/Baden-Württemberg : Bärbel Krauß (luß)

Gut gemeint sei das Gegenteil von gut. Den Satz hat der Aphoristiker Karl Kraus geprägt, und er trifft auch auf die Hakenkreuzaffäre im Landtag zu. Leider gilt er nicht nur für Daniel Born, den Urheber der Schmiererei, der im Zorn über ihm verhasste Kommentare aus der AfD-Fraktion über sein Ziel hinausgeschossen ist, nämlich die demokratiefeindliche Haltung der AfD zu kritisieren. Das war falsch, und es nutzt am Ende nur der AfD. Tatsächlich wiegt ebenso schwer, dass Landtagspräsidentin Aras vor lauter Abscheu über das verhasste Nazi-Symbol nicht nur im Affekt gleich nach der Tat, sondern auch mit späteren Erklärungen die Grenzen ihrer Befugnisse nicht genau genug vor Augen hatte.

 

Beschädigt sind nun Born und Aras

In Momenten der Empörung kühlen Kopf zu behalten, ist schwer, zumal angesichts der Aufgeregtheit der heutigen Polit- und Medienlandschaft. Aber mit einigen Tagen Abstand fallen doch etliche Merkwürdigkeiten rund um die Affäre auf. Wie kann es sein, dass man aufgrund zweier Urnen und zweier Wahllisten bei geheimen Abstimmungen im Landtag weiß, wie CDU, FDP und AfD im Gegensatz zu Grünen und SPD gestimmt haben? Wie kommt es, dass Aras einen Parlamentarier wegen eines noch so kritikwürdigen Verhaltens zum Mandatsverzicht auffordert, obwohl Abgeordnete doch in der Ausübung ihres Mandates frei und durch die Verfassung geschützt sind? Muhterem Aras hat Fehler gemacht. Die Affäre hat nicht nur ihren Verursacher Daniel Born beschädigt.

