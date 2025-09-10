 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Daniel Born weicht Frage nach Landtagskandidatur aus

Hakenkreuzaffäre Daniel Born weicht Frage nach Landtagskandidatur aus

Hakenkreuzaffäre: Daniel Born weicht Frage nach Landtagskandidatur aus
1
  Foto: SPD-Landtagsfraktion/dpa

Seine Partei will, dass Daniel Born wegen der Hakenkreuz-Affäre auf seine Landtagskandidatur verzichtet. Der weicht der Frage trotz neuer Kritik an seinem Verhalten aus.

Politik/Baden-Württemberg : Bärbel Krauß (luß)

Bei den Fraktionen im Landtag hat das Nachdenken darüber begonnen, wie man die Auszählung bei geheimen Wahlgängen auf eine rechtssichere Grundlage stellen kann. „Wir erwarten für die nächste Präsidiumssitzung Vorschläge der Landtagspräsidentin, wie künftig bei geheimen Wahlen im Plenum so abgestimmt und ausgezählt wird, dass das Verfahren über jeden Zweifel erhaben ist“, erklärte der FDP-Fraktionsvorsitzende Hans Ulrich Rülke. Er reagiert damit auf die Einschätzung des renommierten Verfassungsrechtlers Volker Haug, der die bisher praktizierte getrennte Auszählung zweier Urnen als „unzulässig“ und „Konterkarierung des Wahlgeheimnisses eingestuft hat. Dadurch war im Frühsommer schnell offenbar geworden, dass der mit einem Hakenkreuz versehene Stimmzettel von SPD oder Grünen gekommen sein musste.

 

Hakenkreuz wird Thema in Fraktionsklausuren

Das Präsidium des Landtags wird am 23. September zusammentreten. Dann werden die Hakenkreuzaffäre, die der SPD-Politiker Daniel Born mit der Hakenkreuz-Kritzelei auf einem Stimmzettel ausgelöst hat, Thema sein. Erwartet wird, dass die Landtagsfraktionen über Folgen der Affäre auch in den anberaumten Herbstklausuren beraten.

Born wies Interpretationen zurück, dass er das Nazi-Zeichen mit einer Ja-Stimme zur Entsendung des AfD-Abgeordneten Bernhard Eisenhut in den Oberrheinrat der Rechtspartei habe anlasten wollen. „Ich kenne die gängige Praxis im Landtag sehr gut: Ich weiß, dass es getrennte Wahlboxen gibt und diese auch getrennt ausgezählt werden“, erklärte er auf Anfrage. Deshalb könne ein SPD-Parlamentarier einem AfD-Abgeordneten nichts unterjubeln. „Das wusste ich, und ich wollte es auch nicht.“

„SPD hat Rückzug von Kandidatur verlangt"

Born sprach erneut von einer „Kurzschlussreaktion“. In der Konsequenz sei er vom Amt des Landtagsvizepräsidenten zurückgetreten. Der Frage, ob er seine Kandidatur für die Landtagswahl aufrecht erhält, wich er aus.

„Das SPD-Landespräsidium hat im Juli meinen Rückzug von der Landtagskandidatur verlangt, dem bin ich als Teamplayer sofort nachgekommen“, sagte Born. Inzwischen aber beeindruckten ihn die zahlreichen positiven Rückmeldungen der SPD-Basis, erklärte Born. Wie berichtet, gibt es in seiner Heimatregion SPD Stimmen, die ihn als Landtagskandidaten behalten wollen. „Bezüglich der Landtagswahl steht für mich an oberster Stelle, dass die SPD überall und gerade auch in meinem Wahlkreis Schwetzingen mit Geschlossenheit und Überzeugungsfreude in den Wahlkampf geht.“

Die Südwest-SPD hatte angesichts der Initiative für Borns erneute Kandidatur tags zuvor bekräftigt, dass „Daniel Born öffentlich und gegenüber der Partei erklärt hat, dass er nicht für eine erneute Kandidatur zur Verfügung steht.“ Der Nominierungstermin für einen möglichen Nachfolger ist auf den 10. Oktober anberaumt.

Weitere Themen

Von Fahrgeschäft mitgezogen: Arbeitsunfall im Europa-Park – Mann in 20 Metern Höhe schwer verletzt

Von Fahrgeschäft mitgezogen Arbeitsunfall im Europa-Park – Mann in 20 Metern Höhe schwer verletzt

In 20 Metern Höhe ist ein 31-Jähriger im Europa-Park in Rust am Dienstag mit Wartungsarbeiten an einem Fahrgeschäft beschäftigt. Dann kommt es zum schweren Unfall.
Spektakuläre Rettungsaktion: Bayer und Tübingerin retten Frau in Österreich aus Gletscherspalte

Spektakuläre Rettungsaktion Bayer und Tübingerin retten Frau in Österreich aus Gletscherspalte

Gefangen im Eis: Ein Kletterer aus Bayern und eine Kletterin aus Tübingen retten eine Frau aus vier Metern Tiefe. Warum Ausrüstung und Training über Leben und Tod entscheiden können.
Ostalbkreis: Waldarbeitsmaschine in Flammen - 1,2 Millionen Euro Schaden

Ostalbkreis Waldarbeitsmaschine in Flammen - 1,2 Millionen Euro Schaden

In einem Wald im Ostalbkreis gerät eine Maschine in Brand. Der Schaden ist hoch.
Hakenkreuzaffäre: Daniel Born weicht Frage nach Landtagskandidatur aus

Hakenkreuzaffäre Daniel Born weicht Frage nach Landtagskandidatur aus

Seine Partei will, dass Daniel Born wegen der Hakenkreuz-Affäre auf seine Landtagskandidatur verzichtet. Der weicht der Frage trotz neuer Kritik an seinem Verhalten aus.
Von Bärbel Krauß
Mannheim: Autofahrer liefern sich Rennen – 70 km/h zu schnell

Mannheim Autofahrer liefern sich Rennen – 70 km/h zu schnell

Eine Polizeistreife bemerkt zwei Autos, die deutlich zu schnell durch Mannheim rasen. Erst an einer roten Ampel halten sie an.
Attacke auf Elbit Systems in Ulm: Fünf Verdächtige nach Farbbeutel- und Rauchbombenangriff in U-Haft

Attacke auf Elbit Systems in Ulm Fünf Verdächtige nach Farbbeutel- und Rauchbombenangriff in U-Haft

Nach einer Attacke mit Farbbeuteln und Rauchbomben auf ein Rüstungsunternehmen in Ulm wurden fünf Verdächtige festgenommen. Sie sitzen in Untersuchungshaft, so das LKA.
Nach Streitgespräch mit der AfD: Kretschmann lobt Palmers Experiment: „Hätten alle früher damit anfangen sollen“

Nach Streitgespräch mit der AfD Kretschmann lobt Palmers Experiment: „Hätten alle früher damit anfangen sollen“

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) kann dem Versuch seines ehemaligen Parteikollegen, mit der AfD inhaltlich zu diskutieren, vieles abgewinnen.
Von Florian Dürr
Baden-Württemberg: Ermittler identifizieren international gesuchten Hacker

Baden-Württemberg Ermittler identifizieren international gesuchten Hacker

Ermittler aus Baden-Württemberg haben einen international gesuchten Hacker identifiziert. Gegen ihn erging ein europäischer Haftbefehl, teilte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe mit.
Mössingen im Kreis Tübingen: Bekannten mit Waffe bedroht und ausgeraubt – 19-Jähriger in Haft

Mössingen im Kreis Tübingen Bekannten mit Waffe bedroht und ausgeraubt – 19-Jähriger in Haft

Ein 19-Jähriger bedroht einen Bekannten mit einer Waffe und raubt ihn aus. Später verlangt er von ihm, Drogen zu verkaufen. Die Polizei schreitet ein.
Von Matthias Kapaun
Baden-Württemberg: Hakenkreuz-Affäre im Landtag weitet sich aus

Baden-Württemberg Hakenkreuz-Affäre im Landtag weitet sich aus

Neuer Wirbel in der Hakenkreuz-Affäre: Das Abstimmungsprozedere im Landtag ist offenbar unzulässig und das Nazi-Zeichen des SPD-Politikers Daniel Born wirft neue Fragen auf.
Von Bärbel Krauß
Weitere Artikel zu Landtag SPD
 