An verschiedenen Orten in Leonberg haben Unbekannte rechtsradikale Symbole hinterlassen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Marius Venturini 07.11.2025 - 14:31 Uhr

Noch unbekannte Täter haben am Mittwoch zwischen 7 und 22 Uhr mit einem schwarzen Permanentmarker gleich mehrere Stellen in Leonberg mit Farbschmierereien verunstaltet. Sowohl in der Bahnhofsunterführung, im Bereich der Fußgängerbrücke Schwabstraße sowie an den Treppen in Richtung Scheffelstraße hinterließen sie mehrere rechtsradikale Symbole, darunter Hakenkreuze.