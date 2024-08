In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde die Kulturinsel in Bad Cannstatt mit Hakenkreuzen, rassistischen Beleidigungen und rechten Parolen beschmiert.

Petra Xayaphoum 29.08.2024 - 14:20 Uhr

Kulturinsel-Macher Joachim Petzold und seine Frau Lana stehen am Donnerstagmorgen schon in der Früh mit dem Putzeimer und weißer Farbe vor der Kulturinsel in Bad Cannstatt. Sie versuchen, die Zeugnisse der Hasskriminalität, der sie und die Stuttgarter Kulturinstitution in der Nacht auf den 29. August zum Opfer gefallen sind, bestmöglich zu entfernen und zu überstreichen. „Wir können es keine Sekunde länger ansehen“, sagt Joachim Petzold. Die Bestürzung sitzt tief.