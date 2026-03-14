Zwei Busse kollidieren, ein Schüler muss befreit werden, Lehrer und Mitschüler erleben den Unfall hautnah. Wie es zu dem Crash kam.

dpa 14.03.2026 - 19:02 Uhr

Irschenberg - Bei einem Zusammenstoß von zwei Reisebussen ist auf der Autobahn 8 in Oberbayern ein Schüler im Fahrzeug eingeklemmt worden. Die Feuerwehr befreite ihn und ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Auch einer der Busfahrer wurde schwer verletzt. Zwei weitere Schüler kamen ebenfalls ins Krankenhaus, konnten dieses aber schon wieder verlassen.