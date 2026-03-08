 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Was macht der Ehemann denn da?

„Halbe Treppe“ im Theater Was macht der Ehemann denn da?

„Halbe Treppe“ im Theater: Was macht der Ehemann denn da?
1
Katrin (Charis Hager) erwischt ihren Gatten Chris (Felix Jeiter) mit Ellen (Sabine Christiane Dotzer) in der Badewanne. Foto: Jeanette Bak

Ganz wunderbar: Im Theater der Altstadt ist eine Bühnenfassung des preisgekrönten Films „Halbe Treppe“ zu sehen .

Mit dem Satz „Ellen hat’s schwer mit ihrem Dicken“, resümiert eine Frau gegenüber ihrem Gatten den Abend mit einem befreundeten Paar, und man meint, Ähnliches schon einmal gehört oder selbst gesagt zu haben. Den Alltag zweier Paare untersucht der preisgekrönte Film „Halbe Treppe“ von Andreas Dresen aus dem Jahr 2002. Jetzt wurde im Theater der Altstadt eine Bühnenfassung gleichen Namens von Christof Küster uraufgeführt, der auch die Inszenierung verantwortete.

 

Zwei Paare hocken auf der Bühne. Uwe betreibt einen Imbiss, seine Frau Ellen ist Verkäuferin in einer Parfümerie. Katrin, die eigentlich studieren möchte, arbeitet in einer Autohof-Gaststätte, ihr Gatte Chris ist Radiomoderator. Launig quäkt er Sentenzen wie „Das Leben ist kurz genug“ in sein Mikro. Ellen und Uwe besuchen ein Küchenstudio, und man spürt, dass es zwischen den beiden mächtig knirscht. Chris wiederum bittet Katrin, sein T-Shirt so aufzuhängen, „dass ich nicht mit einem Knick in der Brust herumlatsche“. Ganz wunderbar an diesem Stück ist die vollendete Alltagssprache, solche Sätze wie „Schon komisch, oder?“. Doch Theater-Kunstsprache vermisst man ganz und gar nicht, im Gegenteil, man taucht mit Vergnügen in eine sprachrealistische Präsentation deutscher Gegenwart ein.

Rührende Theaterbilder

Eine gut durchdachte Bühne hat María Martínez Peña (Ausstattung) für das Stück gebaut, eine gewaltige Treppe quer zur Bühne mit einem Gerüst, an dem die Akteure sich bisweilen hochhangeln. Unter der Treppe tun sich Räume auf, Schlafzimmer, Imbiss, Badezimmer. Klassisch-filmreif erwischt Katrin den Gatten Chris und Ellen in der Badewanne, und nun beginnt das Elend. In ein schönes Bild leiser Erotik fasst Regisseur Küster, wie sich die Frischverliebten zuvor nahe gekommen sind. Sie telefonieren miteinander, und dazu zieht Ellen dem direkt über ihr am Treppengerüst hängenden Chris langsam die Schuhe aus. Solche eindrücklich-rührenden Theaterbilder machen die Qualität der Inszenierung aus.

Fantastisch gelingen auch die fließenden Übergänge zwischen den vielen knappen Szenen. Bisweilen verwandelt sich ein Darsteller mit einer bloßen Drehung von einer Figur in eine andere, da glückt Theater als eine ganz eigene, für einen Moment staunenswerte Kunst. Theater ist eine Körperkunst. Das ist zu erleben, wenn das Ehepaar im Bett liegt, der Liebhaber sich dazwischen legt und der Gatte vom Bett plumpst. Hört sich derb-klamaukig an, wirkt hier aber bloß konkret-bildhaft und witzig zugleich.

Ein fein austariertes Quartett präsentiert einleuchtend das Auseinanderbröseln der beiden Ehen, Antonio Lallo spielt den Uwe berührend zwischen den Polen leise und laut. Seine Ellen (Sabine Christiane Dotzer) ist stets ganz direkt, Charis Hager gibt die Katrin als reflektierte Frau und Felix Jeiter als Chris agiert erst selbstgewiss und später wie ein geprügelter Hund. Der Ehebruch produziert wiederum sattsam bekannte Sprachhülsen, wie etwa „Was hat er, was ich nicht habe?“ oder „Ich habe einen Riesenfehler gemacht“. Aber das ist wunderbar, einfach Realismus. Und doch zeigt dieses Stück viel mehr, das Rührende, Klägliche und Liebenswerte seiner Figuren. Zu erleben ist bei dieser Inszenierung beides, richtig trockener Wirklichkeitssinn und sinnliches, im Detail raffiniertes Theater, das übrigens oft auch amüsant ist. Man lacht dann nicht lauthals, sondern kichert wohlig in sich hinein.

Halbe Treppe. Weitere Aufführungen vom 12. bis zum 15. März

Weitere Themen

„Halbe Treppe“ im Theater: Was macht der Ehemann denn da?

„Halbe Treppe“ im Theater Was macht der Ehemann denn da?

Ganz wunderbar: Im Theater der Altstadt ist eine Bühnenfassung des preisgekrönten Films „Halbe Treppe“ zu sehen .
Von Cord Beintmann
Premiere im Opernhaus: Stillstand nach dem Urknall: So ist der Stuttgarter Ballettabend „Augen/Blicke“

Premiere im Opernhaus Stillstand nach dem Urknall: So ist der Stuttgarter Ballettabend „Augen/Blicke“

Ob mit dem Vergrößerungseffekt des Stummfilms oder vor Urknall-Landschaften: Das Stuttgarter Ballett überrascht bei der Premiere von „Augen/Blicke“ mit ungewöhnlichen Perspektiven.
Von Andrea Kachelrieß
Netflix und Co. Streamingtipps: Die 12 besten neuen Serien im März

Netflix und Co. Streamingtipps Die 12 besten neuen Serien im März

Meisterdetektive, Strohhutpiraten, ein verrücktes Krankenhaus – und gleich zwei neue „Yellowstone“-Ableger: Diese Serien sollten Sie im März nicht verpassen.
Von Gunther Reinhardt
Mannheim: Kaari Upson: Dem Unbekannten unbequem nah

Mannheim: Kaari Upson Dem Unbekannten unbequem nah

Kaari Upson hatte eine lebhafte Fantasie. Die verstörenden Arbeiten der früh verstorbenen Künstlerin berühren auf ihre eigene Art, inklusive Gruselfaktor.
Von Adrienne Braun
„Polizeiruf“ aus Magdeburg: Was taugt der neue „Polizeiruf“?

„Polizeiruf“ aus Magdeburg Was taugt der neue „Polizeiruf“?

Der „Polizeiruf“ aus Magdeburg zum Internationalen Frauentag bezieht klare Haltung zum Thema Abtreibung. Aber ist er auch spannend?
Von Tilmann P. Gangloff
Deutschsein als Konstrukt: Sind Socken in Sandalen schützenswert?

Deutschsein als Konstrukt Sind Socken in Sandalen schützenswert?

In der Regel hat man eine Vorstellung davon, was deutsch ist. Aber schaut man genauer hin, sind die Beispiel schwammig und fragwürdig.
Von Adrienne Braun
Nominiert für Leipziger Buchpreis: „Im ersten Licht“ – ein fulminanter Jahrhundertroman von Norbert Gstrein

Nominiert für Leipziger Buchpreis „Im ersten Licht“ – ein fulminanter Jahrhundertroman von Norbert Gstrein

Im Galopp in den Abgrund: Für sein Kriegstriptychon „Im ersten Licht“ ist der österreichische Autor Norbert Gstrein für den Leipziger Buchpreis nominiert. Zu recht.
Von Stefan Kister
Sarah Engels mit „Fire“: Deutschlands ESC-Beitrag auf Platz 75 der Charts

Sarah Engels mit „Fire“ Deutschlands ESC-Beitrag auf Platz 75 der Charts

Sarah Engels tritt beim ESC 2026 an. Die 33-Jährige setzte sich beim deutschen Vorentscheid durch. In den Charts landet sie nun recht weit hinten. Doch bedeutet das überhaupt was?
Ausstellung in der Villa Merkel: Wenn die Schlange von der sterbenden Welt singt

Ausstellung in der Villa Merkel Wenn die Schlange von der sterbenden Welt singt

Um Macht, die Ausbeutung des globalen Südens und Raubbau in der chilenischen Atacama-Wüste geht es in Ivana de Vivancos Schau in Esslingen. Zudem: Junge Kunst der Generation Z.
Von Elisabeth Maier
Pop-Superstar Harry Styles: Kreuzberger Nächte sind lang: So gut ist das neue Album von Harry Styles

Pop-Superstar Harry Styles Kreuzberger Nächte sind lang: So gut ist das neue Album von Harry Styles

Harry Styles hat sich für sein neues Album „Kiss All The Time. Disco Occasionally.“ von Berlin inspirieren lassen, flirtet mit elektronischer Musik, ohne den Pop-Appeal zu verlieren.
Von Gunther Reinhardt
Weitere Artikel zu Theater der Altstadt Premiere
 
 