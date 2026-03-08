„Halbe Treppe“ im Theater Was macht der Ehemann denn da?
Ganz wunderbar: Im Theater der Altstadt ist eine Bühnenfassung des preisgekrönten Films „Halbe Treppe“ zu sehen .
Mit dem Satz „Ellen hat’s schwer mit ihrem Dicken“, resümiert eine Frau gegenüber ihrem Gatten den Abend mit einem befreundeten Paar, und man meint, Ähnliches schon einmal gehört oder selbst gesagt zu haben. Den Alltag zweier Paare untersucht der preisgekrönte Film „Halbe Treppe“ von Andreas Dresen aus dem Jahr 2002. Jetzt wurde im Theater der Altstadt eine Bühnenfassung gleichen Namens von Christof Küster uraufgeführt, der auch die Inszenierung verantwortete.