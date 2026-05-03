Im legendären Nou Camp wehren sich die Frauen des FC Bayern leidenschaftlich gegen Barcelonas Weltklasse-Spielerinnen. Zwei Tore reichen aber nicht.
03.05.2026 - 18:25 Uhr
Barcelona - Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben eine Überraschung beim FC Barcelona und damit den erstmaligen Einzug ins Endspiel der Champions League verpasst. Das Team des gesperrten Trainers José Barcala unterlag nach dem 1:1 in München im Halbfinal-Rückspiel vor rund 60.000 Zuschauern im Nou Camp verdient mit 2:4 (1:2). Die Spanierinnen spielen nun am 23. Mai in Oslo gegen Olympique Lyon um den Titel.