Im Juni rollt der Ball in Stuttgart im Final Four der Nations League. Nun stehen die Verkaufsphasen und auch die Preise fest, die je nach Partie variieren.

Das Final Four der Nations League rückt näher – und nun steht auch fest, wie der Kartenverkauf für die vier Partien im Juni ablaufen wird. Die Einzelheiten.

Wann und wo finden die Spiele statt? Den Auftakt macht am 4. Juni (Mittwoch) das Halbfinale zwischen Deutschland und Portugal in München. Einen Tag später ermitteln am 5. Juni (Donnerstag) Spanien und Frankreich in Stuttgart den zweiten Final-Teilnehmer (Anpfiff jeweils 20.45 Uhr). Am 8. Juni (Sonntag) stehen dann zwei Partien auf dem Programm: erst das Spiel um Platz drei in Stuttgart (15 Uhr), dann das Endspiel in München (20.45 Uhr).

Welche Verkaufsphasen sind vorgesehen? In einem ersten Schritt kommen Anhänger der vier teilnehmenden Nationen zum Zug. Der Verkauf erfolgt laut europäischem Fußballverband Uefa in enger Kooperation mit den Verbänden, weshalb hier der DFB Informationen über das Prozedere zeitnah veröffentlicht. In der zweiten April-Hälfte wird dann über die Homepage der Uefa ein weiteres Kontingent freigeschaltet. In diesen beiden Phasen sollen 90 Prozent der Tickets in den Verkauf gehen.

Was kosten die Tickets? Es gibt zwei verschiedene Preismodelle, wobei die beiden Spiele in München das teurere von beiden bilden: 30, 75 und 150 Euro sind je nach Kategorie für das Halbfinale der DFB-Elf und das Endspiel fällig. Etwas weniger kosten die Karten für die Partien in Stuttgart, also das Halbfinale ohne deutsche Beteiligung und das Spiel um Platz drei (30, 60 und 100 Euro je nach Kategorie). Wie bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer auch, erfolgt der Versand der Karten digital über eine App der Uefa, die im Vorfeld heruntergeladen werden muss.