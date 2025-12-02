Die Nachfolge von Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer steht fest. In den «Tatort»-Folgen aus Österreich löst ab 2027 ein wesentlich jüngeres Duo die Fälle aus Wien. Es steigt in große Fußstapfen.
02.12.2025 - 10:46 Uhr
Wien - Der "Tatort" aus Österreich hat mit Miriam Fussenegger und Laurence Rupp ein neues Ermittler-Duo. Das teilte der ORF mit. Die 35-Jährige, die auch als Buhlschaft im "Jedermann" im Salzburg bekannt wurde, und der 38 Jahre alte Rupp werden ab 2027 Kriminalfälle in Wien lösen.