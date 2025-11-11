Der 22-Jährige von der LG Filder knackt in den USA eine zehn und eine 15 Jahre alte Bestmarke. Und das, obwohl er als Straßenläufer eigentlich noch ein Neuling ist.

Fernab von seiner Heimat auf den Fildern ist dem Läufer Luca Madeo ein weiterer Karriere-Höhepunkt gelungen. Der 22-Jährige, der im US-amerikanischen Kentucky Sportmanagement studiert, hat beim Monumental-Halbmarathon-Rennen in Indianapolis einen neuen deutschen U-23-Rekord aufgestellt. Mit seiner Zeit von 1:03:31 Stunden verbesserte er die bisherige Spitzenmarke des Wattenscheiders Hendrik Pfeiffer aus dem Jahr 2015 um neun Sekunden. Seine persönliche Bestleistung über die 21,1 Kilometer steigerte Madeo sogar um fast zwei Minuten.

 

Gleichzeitig löschte der Schützling des Trainers Rudi Persch den 15 Jahre alten Esslinger Halbmarathon-Kreisrekord der Männer. Dieses Ranking hatte seit dem Jahr 2010 der frühere deutsche Spitzenläufer Martin Beckmann angeführt (LG Leinfelden-Echterdingen, 1:03:56 Stunden). Im aktuellen Wettbewerb belegte Madeo mit seinem Ergebnis unter mehreren tausend Teilnehmern den vierten Platz. Es siegte der US-Amerikaner Shylar Stidam in 1:02:47 Stunden.

Umso bemerkenswerter ist Madeos Abschneiden, weil er die Halbmarathon-Distanz erst in diesem Jahr in sein Rennrepertoire aufgenommen hat. Im April war er mit einem furiosen Debüt in Paderborn auf Anhieb deutscher Meister geworden. Bis dahin hatte er sich ganz auf Bahnwettbewerbe konzentriert, vor allem 5000 und 10 000 Meter. Eben über 10 000 Meter hat er im Juli mit der Teilnahme bei der U-23-EM in Norwegen seinen Einstand im Nationaltrikot gegeben. Ansonsten ist Madeo nach wie vor für die LG Filder am Start.