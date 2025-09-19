Im August sichert sich der deutsche Boxprofi Baraou den Interims-Weltmeistertitel im Halbmittelgewicht. Nun darf er sich als vollwertiger Titelträger bezeichnen.
19.09.2025 - 19:25 Uhr
Berlin/Oberhausen - Der deutsche Boxprofi Abass Baraou ist zum Weltmeister im Halbmittelgewicht des Verbands World Boxing Association (WBA) aufgestiegen. Im August hatte sich der 30-Jährige schon den Interimstitel gesichert. Dadurch, dass der amtierende Champion Terence Crawford die Gewichtsklasse wechselte, stieg der Profi zum Weltmeister auf. Das bestätigte ein Sprecher des Boxstalls Wasserman Boxing unter Berufung auf ein Schreiben der WBA.