Die Halbzeitshow beim Super Bowl ist längst mehr als nur eine Pause: Für viele Fans ist sie fast genauso spannend wie das Finale selbst. Jedes Jahr sorgt die NFL mit internationalen Stars für ein riesiges Spektakel – Millionen schauen allein wegen der Show zu.
08.02.2026 - 14:00 Uhr
Bis in die frühen 1990er Jahre war die Super-Bowl-Halbzeitshow deutlich schlichter als heute. Damals traten vor allem universitäre Marching Bands auf. Besonders oft war die Grambling State University Marching Band zu sehen: Sie stand zwischen 1960 und 1990 gleich sechsmal beim Super Bowl auf der Bühne.