Konzertgänger und Sportfans müssen sich nicht umgewöhnen: Die Porsche-Arena wird weitere zehn Jahre so heißen. Was sich der Sportwagenhersteller das kosten lässt, will er nicht sagen.

Es ist ein Bekenntnis. Porsche bleibt Namensgeber der gleichnamigen Arena. Die Halle im Neckarpark wird zumindest bis zum 30. September 2035 Porsche-Arena heißen.

Sean Paul trat im Juni in der Porsche-Arena auf. Foto: Lichtgut

Die ersten 20 Jahre haben Porsche zehn Millionen Euro gekostet. Beim Bau der Veranstaltungshalle neben der Schleyer-Halle waren die Konditionen bekannt, da das Geld für die Namensrechte als Teil der Finanzierung eingepreist war und maßgeblich zur Entscheidung für den Neubau beigetragen hatte. Und nun? Habe man Stillschweigen vereinbart, sagen die Vertragspartner Porsche und Objektgesellschaft Schleyer-Halle und Neue Arena GmbH & Co. KG.

Nun könnte man ja meinen, nach dem Motto „Tue Gutes und rede darüber“, man könne etwas angeben damit und sich selbst loben und von anderen loben lassen, dass man sich zu Stuttgart und der Region bekennt, dafür Geld in die Hand nimmt. Doch angesichts eines Gewinneinbruchs von über 90 Prozent will der schwäbische Autobauer lieber schweigen, nicht dass sie bei VW in Wolfsburg und bei den Aktionären sich über solches Sponsoring echauffieren.

Alleinstellungsmerkmal

René Otterbein ist Geschäftsführer der Objektgesellschaft. Auch er redet nicht über Geld. Seit geraumer Zeit habe man verhandelt, er wertet es als sehr gutes Zeichen, dass sich Porsche trotz der Krise der Automobilindustrie zum „Standort bekennt“. Damit habe man ein Alleinstellungsmerkmal: „Das ist die einzige Arena weltweit, die den Namen Porsche trägt.“

Auch Eislaufen kann man in der Porsche-Arena: Hier bei Disney On Ice. Foto: Ferdinando Iannone

Bei der Tochter der städtischen Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart ist man vermutlich froh, dass man nicht auch noch für die Porsche-Arena einen Namensgeber suchen muss. Denn für die Schleyer-Halle steht wohl demnächst diese Aufgabe an. Zumindest, wenn sich Stadt und Gemeinderat nach jahrelangem Zögern und Abwarten dafür entscheiden, die marode und sanierungsbedürftige Schleyer-Halle zu ersetzen. Pläne gibt es, der Neubau würde 400 Millionen Euro kosten, 250 Millionen müsste die Stadt aus Steuermitteln tragen. 50 Millionen Euro soll die Vergabe des Namensrechts bringen.

Rekordjahr

269 Veranstaltungen finden dieses Jahr in der Schleyer-Halle und der Porsche-Arena statt. In der Porsche-Arena sind es alleine 153 Konzerte und Sportveranstaltungen. Beides sind Rekorde, gerade in Herbst und Winter geben sich Künstler und Sportler die Klinke in die Hand, ist jeden Tag mindestens eine Veranstaltung. Dafür muss man nun die Werbemittel nicht ändern, gesportelt und gesungen wird die nächsten zehn Jahre weiterhin in der Porsche-Arena.