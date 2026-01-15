 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Sportmeldungen

  6. Wie seriös ist das neue Stallions-Projekt?

Hallen-Football in Stuttgart Wie seriös ist das neue Stallions-Projekt?

Hallen-Football in Stuttgart: Wie seriös ist das neue Stallions-Projekt?
1
Cheftrainer Keith Hilson (li.) und der spielende Content Creator Benjamin Barnes stellen die Pläne der Stuttgart Stallions vor. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Frage, ob es in Stuttgart bald ein neues Football-Team geben wird, das in der Schleyerhalle spielt, ist weiterhin offen: Der erste Medientermin nährte die Zweifel.

Die Pläne sind gigantisch. Die International Arena League (IAL) will von Las Vegas aus Hallen-Football in Europa groß machen – einer der auserkorenen Standorte ist Stuttgart: In der Schleyerhalle sind ab dem 25. April acht Termine für die Heimspiele der Stallions gebucht. Den Ankündigungen folgte nun allerdings ein Termin, der die Zweifel an dem Projekt verstärkte. Denn statt einer pompösen Präsentation gab es eine Pressekonferenz, die mehr Fragen offen ließ als beantwortete.

 

Eigentlich, so hieß es in der Einladung, sollten wichtige Führungskräfte, neue Spieler und der Chefcoach vorgestellt werden. Anwesend waren Trainer Keith Hilson (41) und Content Creator Benjamin Barnes (33), der künftig auch Spieler der Stallions sein wird – und in Stuttgart kein Unbekannter ist.

Benjamin Barnes kehrt nach Stuttgart zurück

Barnes, der in seiner Karriere unter anderem bei den Schwäbisch Hall Unicorns, Frankfurt Galaxy und Rhein Fire unter Vertrag stand, gehörte 2022 zu dem Team von Stuttgart Surge, das in der European League of Football (ELF) keinen einzigen Sieg holte. Kurz vor Ende der Saison trennte sich der Verein von ihm. Nun kehrt er nach Stuttgart zurück – um erfolgreicher zu sein.

Unsere Empfehlung für Sie

Schleyerhalle ist gebucht: Neues Football-Team in Stuttgart?

Schleyerhalle ist gebucht Neues Football-Team in Stuttgart?

Trotz der Insolvenz des ELF-Meisters Stuttgart Surge könnte es in der Stadt mit American Football in einer internationalen Profi-Liga weitergehen – dann jedoch in der Halle.

Was Benjamin Barnes und Keith Hilson erzählten, hörte sich gut an. Hallen-Football sei „Unterhaltung pur“ und ein „Familien-Fest“, das Grundkonstrukt der neuen Liga mit fünf Teams in Europa „hervorragend“. Die Spieler könnten „ihren Traum leben“ und würden auch noch bestens bezahlt. „Ich verdiene in einem Monat so viel wie in der ELF in einem Jahr“, sagte Barnes, „bei uns kann sich jeder auf seinen Sport fokussieren.“ Nachfragen? Liefen ins Leere.

Barnes: „Das Geld kommt direkt aus Las Vegas“

Wie hoch der Etat für das Stallions-Projekt sei, wusste das Duo nicht („Das Geld kommt direkt aus Las Vegas“). Das Management sitze in den USA, in Stuttgart gebe es bislang keine Mitarbeiter, auch nicht für die Akquise von Sponsoren. Ein TV-Partner fehle noch. Der Kader werde aus 25 Spielern bestehen, darunter zehn lokalen Talenten. Sieben Akteure hätten bereits unterschrieben, Namen allerdings wurden nicht genannt. Die Versuche von Barnes, Footballer des insolventen ELF-Meisters Stuttgart Surge in die Halle zu locken, blieben nahezu ergebnislos: „Eine Zusage habe ich erhalten.“ Von wem, wollte er nicht verraten.

Unsere Empfehlung für Sie

Nach Insolvenzantrag: Es gibt Interesse an der Marke „Stuttgart Surge“

Nach Insolvenzantrag Es gibt Interesse an der Marke „Stuttgart Surge“

Nach dem finanziellen Aus des Meisters der European League of Football (ELF) geht der vorläufige Insolvenzverwalter davon aus, dass Anfang Januar das Insolvenzverfahren eröffnet wird.

Dafür wurde der Football spielende Content Creator konkreter, als es um die Zahl der Fans ging, die sich die Stallions für die Heimspiele in der Schleyerhalle wünschen. „Es gibt derzeit ja kein hochklassiges Football-Team mehr in Stuttgart“, sagte Benjamin Barnes, „deshalb hoffen wir anfangs auf 2000 bis 3000 Leute, und am Ende der Saison wollen wir die Halle voll haben.“ Was bei Ticketpreisen zwischen 80 und 340 Euro ein utopisches Unterfangen werden dürfte.

Trotzdem versuchte Barnes, die Skeptiker zu überzeugen. „Amerikaner sind in der Lage, so ein Konstrukt in ein paar Monaten aus dem Boden zu stampfen“, erwiderte er auf die Frage, wie seriös die Football-Pläne in Stuttgart seien, „vor einigen Wochen hätte ich noch anders geantwortet, weil sich alles zu gut anhörte, um wahr zu sein. Jetzt sage ich: Ich bin absolut überzeugt von diesem Projekt.“

Weitere Themen

Hallen-Football in Stuttgart: Wie seriös ist das neue Stallions-Projekt?

Hallen-Football in Stuttgart Wie seriös ist das neue Stallions-Projekt?

Die Frage, ob es in Stuttgart bald ein neues Football-Team geben wird, das in der Schleyerhalle spielt, ist weiterhin offen: Der erste Medientermin nährte die Zweifel.
Von Jochen Klingovsky
Handball-EM der Männer 2026: Prämien der deutschen Nationalmannschaft

Handball-EM der Männer 2026 Prämien der deutschen Nationalmannschaft

So viel Geld können die deutschen Handball-Nationalspieler bei der Europameisterschaft der Männer 2026 verdienen. Im Erfolgsfall winkt für den Titelgewinn eine außergewöhnlich hohe Prämie.
Von Florian Huth
Allianz MTV Stuttgart: Die größte Stärke ist die Unberechenbarkeit

Allianz MTV Stuttgart Die größte Stärke ist die Unberechenbarkeit

Die Stuttgarter Volleyballerinnen legen auf europäischer Bühne einen tollen Auftritt hin – und der Geschäftsführer sagt: „So sind wir schwer zu schlagen.“
Von Jochen Klingovsky
Porsche Tennis Grand Prix: Swiatek sagt für Stuttgarter Turnier zu

Porsche Tennis Grand Prix Swiatek sagt für Stuttgarter Turnier zu

Die zweimalige Turniersiegerin Iga Swiatek will es im April in Stuttgart wieder wissen. Das Sandplatz-Turnier lockt wieder einmal die Besten der Sportart an.
Frauenhandball-Bundestrainer: Markus Gaugisch: „Alle haben Bock. Alle wollen mehr“

Frauenhandball-Bundestrainer Markus Gaugisch: „Alle haben Bock. Alle wollen mehr“

Markus Gaugisch bleibt bis 2028 Bundestrainer der deutschen Handballerinnen. Welche Bedingungen stellte er? Was sind seine Ziele? Was verspricht er sich vom Stützpunkt in Stuttgart?
Von Jürgen Frey
Australian Open Auslosung: Schwere Gegner für Alexander Zverev und Eva Lys

Australian Open Auslosung Schwere Gegner für Alexander Zverev und Eva Lys

Die erste Runde der Australian Open 2026 ist ausgelost. Der Turnierauftakt hält für die deutschen Tennisprofis anspruchsvolle Aufgaben bereit. Sowohl Alexander Zverev als auch Eva Lys stehen vor schwierigen Erstrundenmatches. So verlief die Auslosung in Melbourne.
Von Kai Winderl
Biathlon Übertragung heute: Termine, Uhrzeit, TV und Stream des Weltcups in Ruhpolding

Biathlon Übertragung heute Termine, Uhrzeit, TV und Stream des Weltcups in Ruhpolding

In dieser Woche findet der Biathlon-Weltcup in Ruhpolding statt. Wo werden die Rennen live im TV und Stream übertragen? Alle Informationen zum Zeitplan und Programm.
Von Florian Huth
Spielplan der Handball-EM der Männer 2026: Ergebnisse und Termine der Vorrunde und Hauptrunde

Spielplan der Handball-EM der Männer 2026 Ergebnisse und Termine der Vorrunde und Hauptrunde

Die Handball-Europameisterschaft der Männer findet vom 15. Januar bis 1. Februar 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen statt. Das sind der Spielplan, die Termine und Anwurfzeiten im Überblick.
Von Florian Huth
Deutschland - Österreich Übertragung heute: Wo läuft die Handball-EM live im TV und Stream?

Deutschland - Österreich Übertragung heute Wo läuft die Handball-EM live im TV und Stream?

Zum Auftakt der Vorrunde bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 bekommt es die deutsche Nationalmannschaft mit Österreich zu tun. Doch wo wird die Partie live im Fernsehen übertragen – und gibt es einen kostenlosen Livestream für die Fans?
Von Florian Huth
Handball-EM Übertragung heute: Wer zeigt die Spiele live und gratis im TV und Stream?

Handball-EM Übertragung heute Wer zeigt die Spiele live und gratis im TV und Stream?

Welche TV-Sender übertragen die Spiele der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026? Und wo können Fans die Partien kostenlos im Livestream verfolgen?
Von Florian Huth
Weitere Artikel zu American Football Halle Schleyerhalle Stuttgart Porsche-Arena Stuttgart
 
 