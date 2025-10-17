Im Hallenbad Waiblingen schalten viele Duschen nicht mehr automatisch ab. Badegäste sind genervt über die Wasserverschwendung und fürchten höhere Preise. Was sagen die Stadtwerke?

Auf ihrer Internetseite geben die Stadtwerke Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ihren Kunden allerlei Energiespar-Tipps – zum Beispiel den, dass sich der Wasserverbrauch durch den Einbau eines Dusch-Sparkopfs um bis zu 66 Prozent verringern lässt. Im Hallenbad Waiblingen, das die Stadtwerke betreiben, fließt allerdings seit einigen Wochen wertvolles Trinkwasser im Überfluss in die Kanalisation. „Schon seit Beginn der Badesaison Mitte September herrscht bei den Duschen das reinste Chaos – jedenfalls im Männerbereich“, klagt ein regelmäßiger Badegast.

Der Mann besitzt eine Dauerkarte und ist grundsätzlich voll des Lobes für das Hallenbad und seine Beschäftigten: „Das Bad finde ich prima, das Team ist nett und freundlich, das Schwimmen macht Spaß.“ Doch seit rund einem Monat beobachtet der Badegast, dass viele Duschen nicht mehr richtig funktionieren – sie schalten sich schlichtweg nicht automatisch ab. „So läuft das Wasser munter weiter. Verschwendung pur! Der Leidensdruck ist hoch.“ Der erhöhte Wasserverbrauch irritiere viele Besucher, die zudem Sorge hätten, dass die Eintrittspreise deswegen steigen könnten.

„Die Schwimmmeister erhalten immer wieder Hinweise. Manche gehen dann in den Duschraum und schaffen es irgendwie, die Duschen abzustellen“, erzählt der Badegast. Seit einigen Tagen seien nun viele Duschen im Männerbereich komplett abgestellt. „In einer Reihe funktioniert nur noch eine Dusche. Die meisten Badegäste tummeln sich jetzt in dem Teil, in dem es nur noch Gemeinschaftsduschen und eine Einzeldusche gibt. Man hat also irgendwie reagiert, aber eine Lösung des Problems ist das natürlich nicht.“ Vor einem Jahr habe es schon einmal ähnliche Probleme an einzelnen Duschen gegeben, jetzt seien aber deutlich mehr betroffen.

Stadtwerke: Modernisierung der Duschen hat nichts gebracht

Derzeit rauscht im Hallenbad Waiblingen mehr Wasser in die Kanalisation als nötig (Symbolbild). Foto: Jens Bättner/dpa

Auf Anfrage unserer Zeitung zu den Ursachen des Problems und möglichen Lösungen antworten die Stadtwerke Waiblingen: „Die Probleme mit den Duschen sind uns bekannt und wir arbeiten derzeit intensiv an einer nachhaltigen Lösung.“ Auf die Frage nach den Gründen für die technischen Schwierigkeiten heißt es, die Ursachen lägen vor allem im Alter der Anlagen. Detaillierte Angaben dazu, weshalb viele Duschen derzeit nicht richtig funktionieren, nennen die Stadtwerke Waiblingen aber nicht. Ebenso wenig wird klar, welcher Fehler zu den Ausfällen im vergangenen Jahr geführt hatte.

„Die im vergangenen Jahr erfolgte Modernisierung hat leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht“, teilen die Stadtwerke Waiblingen mit. Daher prüfe man nun weitere technische Maßnahmen, „um den Gästen künftig wieder den gewohnten Komfort bieten zu können“. Dazu, bis wann die Besucher wieder mit dem gewohnten Komfort rechnen können, machen die Badbetreiber keine näheren Angaben.

Die Sorge, dass der erhöhte Wasserverbrauch oder die Sanierungsarbeiten zu höheren Kosten für die Badegäste führen, ist laut der Stadtwerke Waiblingen unbegründet: „Defekte Duschen oder anstehende Arbeiten haben keine Auswirkungen auf die Eintrittspreise. Wir bitten unsere Badegäste bis zur endgültigen Behebung um Verständnis und Entschuldigung für die entstandenen Unannehmlichkeiten.“