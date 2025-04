Wohin zum Abtauchen? Sechs Tipps für Hallenbäder in und um Stuttgart, in denen man mehr machen kann, als stur seine Bahnen zu ziehen.

Theresa Schäfer 12.04.2025 - 06:00 Uhr

Wie kriegt man Kinder so richtig schön müde? So, dass sie beinahe über den Spaghetti einschlafen und ohne einmal zu motzen praktisch freiwillig ins Bett fallen? Mit einem Schwimmbadbesuch. Jetzt gerade sind die Temperaturen noch so, dass eher Hallenbäder angesagt sind. Aber welches passt für welche Familie? Wo planschen Kleinkinder am besten, wo werden die Grundschulkinder mit Energieüberschuss glücklich, wo Teenager, die eigentlich alles „lame“ finden? Wir haben sechs Tipps für Bäder in und um Stuttgart (und ein bisschen weiter), die sich lohnen.