Hallenfußball-Gala Sindelfingen Die SpVgg Renningen scheitert erst im Achtelfinale
Der Kreis-A-Ligist überrascht bei der Hallenfußball-Gala in Sindelfingen, Landesliga-Spitzenreiter SKV Rutesheim schafft es dagegen nicht in die K.-o.-Runde.
Der FC Denzlingen hat die Hallenfußball-Gala im Sindelfinger Glaspalast gewonnen. Im Finale der Oberligisten siegte der FC auf dem Kunstrasen über den FSV Hollenbach mit 2:1. Im Spiel um Platz drei triumphierte der SSV Reutlingen mit 7:6 im Zehnmeter-Schießen über den SV Fellbach, nach regulärer Spielzeit stand es 2:2.