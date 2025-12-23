 
Hallenfußball Stuttgart/Filder Von Bernhausen bis Stetten: der Turnierfahrplan rund um die Feiertage

1
Am Freitag geht es los. Bernhausen macht wie gehabt den Auftakt. Foto: imago/Hanno Bode

Eine Übersicht mit allen wichtigen Eckdaten. Und warum der Titelverteidiger vom TSV Bernhausen keine Einladung erhalten hat.

Lokalsport : Franz Stettmer (frs)

Alle Jahre wieder: Wenn der Fußball eigentlich in der Winterpause ist, bedeutet das noch lange nicht, dass auch tatsächlich kein Ball mehr rollt. Ganz im Gegenteil. Auch diesmal heißt das Zauberwort für alle, denen bereits Entzugserscheinungen drohen: Hallenfußball. Wie gehabt finden rund um die Feiertage auf den Fildern und in Stuttgart mehrere Turniere statt.

 

Den Auftakt macht auch heuer der TSV Bernhausen. An dessen dreitägiger Traditionsveranstaltung nehmen von Freitag an 28 Mannschaften teil. Wer fehlt, ist der Titelverteidiger. Der Grund: Die Gastgeber haben ihre Ankündigung wahr gemacht – der Ortsnachbar KF Kosova Bernhausen hat keine Einladung erhalten, nachdem es rund um ihn im letztjährigen Finale zu einem Beinahe-Spielabbruch gekommen war. Nachfolgend eine Turnier-Übersicht.

TSV Bernhausen

Turnier: 49. Uhle- und Schlatter-Filder-Cup.

Termin: Samstag, 27. Dezember (16 bis 22 Uhr). Sonntag, 28. Dezember (16 bis 22 Uhr). Montag, 30. Dezember (18 bis 22.30 Uhr).

Spielort: Rundsporthalle, Dombasler Straße 8, 7094 Filderstadt.

Titelverteidiger: KF Kosova Bernhausen (Finale: 3:2 gegen TSV Bernhausen).

Preisgeld: 1750 Euro.

Modus: Vorrunde mit vier Gruppen à fünf Mannschaften und zwei Gruppen à vier Mannschaften. Danach vier Zwischenrunden-Gruppen à drei Mannschaften. Danach Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz drei und Endspiel.

Teilnehmer: Gruppe 1: TV Echterdingen, SV Bonlanden, TSV Jahn Büsnau II, TSV Wäldenbronn-Esslingen, ein Startplatz noch unbesetzt; Gruppe 2: TSV Bernhausen, 1. FC Frickenhausen, Spvgg Stetten, 1. FC Lauchhau- Lauchäcker, SV Bonlanden II; Gruppe 3: SV Böblingen, TSV Musberg, VfB Oberesslingen/Zell, SG Reutlingen II, TSV Bernhausen/U 19; Gruppe 4: TSV Plattenhardt, AKV Ludwigsburg, TSV Bernhausen II, Tunaspor Echterdingen, Young Boys Reutlingen/U 19; Gruppe 5: FV Neuhausen, SG Reutlingen, TSV Neckartailfingen, KF Ilirida Stuttgart; Gruppe 6: Croatia Reutlingen, TSV Harthausen, Spvgg Möhringen, TSV Sielmingen.

Fußball: TSV Bernhausen: Fünf Spieler gehen – und zwei Gerüchte kursieren

Fußball: TSV Bernhausen Fünf Spieler gehen – und zwei Gerüchte kursieren

Wer wird Nachfolger des im Sommer scheidenden Trainers Agatic? Und kann es gelingen, einen Zerfall des Kaders zu verhindern? Das sind die Fragen, die beim Landesligisten umtreiben.

TV Echterdingen

Turnier: 35. Fauser-Hallencup.

Termin: Samstag, 3. Januar (11 bis 16.45 Uhr).

Spielort: Goldäckerhalle, Leinfelder Straße 101, 70771 Leinfelden-Echterdingen.

Titelverteidiger: TV Echterdingen (Finale: 3:2 gegen TV Echterdingen II).

Preisgeld: 2000 Euro.

Modus: Vorrunden mit zwei Gruppen à fünf Mannschaften. Danach Halbfinale, Spiel um Platz drei und Endspiel.

Teilnehmer: Gruppe A: TV Echterdingen II, Croatia Stuttgart, TSV Münster, TSV Bernhausen, TV Echterdingen/U 19; Gruppe B: TV Echterdingen, TSV Plattenhardt, ASV Eislingen, SV Fellbach/U 19, Spvgg Stetten.

Fußball-Landesliga: Ein Rückkehrer soll für den TV Echterdingen zum Retter werden

Fußball-Landesliga Ein Rückkehrer soll für den TV Echterdingen zum Retter werden

Der Filderclub findet nach längerer Suche einen Übergangstrainer für den Rest dieser Saison. Derweil geht der bisherige Coach Sarajlic im Ärger. Sein Kommentar: „Unter aller Sau.“

TV 89 Zuffenhausen

Turnier: 7. E-Center-Matkovic-Cup.

Termin: Samstag, 3. Januar (14 bis 21 Uhr).

Spielort: Talwiesenhalle, Haldenrainstraße 35, 70435 Stuttgart.

Titelverteidiger: Stuttgarter Sportclub (Finale: 4:2 gegen Sportvg Feuerbach).

Preisgeld: 450 Euro.

Modus: Vorrunde mit zwei Gruppen à sechs Mannschaften. Danach Halbfinale, Spiel um Platz drei und Endspiel.

Teilnehmer: Gruppe A: TV 89 Zuffenhausen II, 1. CfR Pforzheim/U 18, SV Rot, SSV Zuffenhausen, TSV Mühlhausen II, TV Zazenhausen; Gruppe B: TV 89 Zuffenhausen, TSV Jahn Büsnau II, TSV Mühlhausen, MTV Ludwigsburg, SSV Zuffenhausen II, SC Stammheim.

Spvgg Stetten

Turnier: 49. Dreikönig-Hallenturnier.

Termin: Montag, 5. Januar (17.30 bis 21.30 Uhr). Dienstag, 6. Januar (10 bis 17.15 Uhr).

Spielort: Sporthalle Stetten, Jahnstraße 60 a, 70771 Leinfelden-Echterdingen.

Titelverteidiger: Croatia Stuttgart (Finale: 5:2 gegen Spvgg Stetten).

Preisgeld: 1200 Euro.

Modus: Vorrunde mit fünf Gruppen à vier Mannschaften. Danach Zwischenrunde mit vier Gruppen à drei Mannschaften. Danach Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz drei und Endspiel.

Teilnehmer: Gruppe A: Spvgg Cannstatt, SG Reutlingen II, Spvgg Stetten, TSV Sielmingen; Gruppe B: SG Reutlingen, Spvgg Möhringen, TSV Harthausen, KF Kosova Bernhausen; Gruppe C: TSV Bernhausen, ASV Aichwald, Tunaspor Echterdingen, SV Bonlanden II; Gruppe D: TV Echterdingen, Omonia GFV Vaihingen, TSV Notzingen, Calcio Leinfelden-Echterdingen; Gruppe E: VfL Sindelfingen, Türkspor Stuttgart, 1. FC Lauchhau-Lauchäcker, Spvgg Stetten II.

