Hallenfußball Stuttgart/Filder Von Bernhausen bis Stetten: der Turnierfahrplan rund um die Feiertage
Eine Übersicht mit allen wichtigen Eckdaten. Und warum der Titelverteidiger vom TSV Bernhausen keine Einladung erhalten hat.
Alle Jahre wieder: Wenn der Fußball eigentlich in der Winterpause ist, bedeutet das noch lange nicht, dass auch tatsächlich kein Ball mehr rollt. Ganz im Gegenteil. Auch diesmal heißt das Zauberwort für alle, denen bereits Entzugserscheinungen drohen: Hallenfußball. Wie gehabt finden rund um die Feiertage auf den Fildern und in Stuttgart mehrere Turniere statt.