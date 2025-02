Kurz vor Saisonbeginn hatten die Damen des HTC Stuttgarter Kickers keine Keeperin im Kader. Mit einer erfahrenem Neuzugang und Teamspirit gelang der Sprung in die 2. Bundesliga.

Marius Gschwendtner 14.02.2025 - 12:00 Uhr

Es war wohl das beste Geburtstagsgeschenk, das sie sich hätte vorstellen können: An ihrem 26. Geburtstag gelang Kapitänin Nadija Chmiel mit den Hockey-Frauen des HTC Stuttgarter Kickers der Sprung in die 2. Bundesliga. Durch den 4:2-Sieg beim SC Safo Frankfurt stand der Aufstieg bereits zwei Spieltage vor Schluss fest. Am kommenden Samstag können die Stuttgarterinnen beim 1. Hanauer THC die Hallenhockey-Runde in der 1. Regionalliga Süd dann ohne einen Punktverlust beenden. „Es ist extrem schwierig, die Konzentration hochzuhalten, aber wir wollen alle zehn Spiele gewinnen“, sagt Chmiel.