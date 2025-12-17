 
Hallenhockey Kindheitstraum erfüllt: Ex-Kickers-Kapitän für Heim-EM nominiert

Hallenhockey: Kindheitstraum erfüllt: Ex-Kickers-Kapitän für Heim-EM nominiert
1
Bis zum vergangenen Sommer spielte Sten Brandenstein noch für seinen Heimatverein, den HTC Stuttgarter Kickers. Nun folgt der nächste Karriereschritt. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Sten Brandenstein steht im Kader für die Hallen-Europameisterschaft im Januar in Heidelberg. Der Angreifer tritt damit in die Fußstapfen seines Vaters.

Sport: Marius Gschwendtner (mgs)

Für Sten Brandenstein geht ein Kindheitstraum in Erfüllung: Zum ersten Mal ist der Stuttgarter Hockeyspieler für die Nationalmannschaft nominiert. Der langjährige Kapitän des HTC Stuttgarter Kickers ist einer von zehn Feldspielern, die vom 8. bis 11. Januar in Heidelberg bei der Heim-Europameisterschaft für Deutschland den Titel holen sollen. „Es ist noch alles ein bisschen surreal“, sagt Brandenstein, der seit dem vergangenen Sommer beim Crefelder HTC spielt.

 

Die Einladung zum Vorbereitungslehrgang in Hamburg und damit die Nominierung hat Brandenstein vom Bundestrainer Matthias Witthaus am Telefon erhalten. „Ich habe mich riesig gefreut, weil ich gar nicht so große Hoffnungen gehabt hatte“, sagt der 28-Jährige. Vor einem Jahr war er bereits im erweiterten Kader für die Weltmeisterschaft in Kroatien gestanden, wurde letztlich jedoch nicht berufen. Unter Witthaus und dessen Bundestrainerkollegen Jan-Philipp Rabente feierte das Team dann den Weltmeistertitel – ohne Brandenstein.

