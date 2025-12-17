Hallenhockey Kindheitstraum erfüllt: Ex-Kickers-Kapitän für Heim-EM nominiert
Sten Brandenstein steht im Kader für die Hallen-Europameisterschaft im Januar in Heidelberg. Der Angreifer tritt damit in die Fußstapfen seines Vaters.
Für Sten Brandenstein geht ein Kindheitstraum in Erfüllung: Zum ersten Mal ist der Stuttgarter Hockeyspieler für die Nationalmannschaft nominiert. Der langjährige Kapitän des HTC Stuttgarter Kickers ist einer von zehn Feldspielern, die vom 8. bis 11. Januar in Heidelberg bei der Heim-Europameisterschaft für Deutschland den Titel holen sollen. „Es ist noch alles ein bisschen surreal“, sagt Brandenstein, der seit dem vergangenen Sommer beim Crefelder HTC spielt.