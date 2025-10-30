Für die Hallenrad-WM in der Göppinger EWS-Arena vom 7. bis zum 9. November sind bereits 3600 Tickets pro Tag verkauft. Die Vorfreude auf eine stimmungsvolle Atmosphäre ist groß.
30.10.2025 - 15:06 Uhr
Katharina Schwarz war selbst 2010 und 2013 zweimal Weltmeisterin im Zweier-Kunstradfahren. Am Donnerstag saß die 37-Jährige in ihrer Funktion als Vizepräsidentin von German Cycling auf dem Podium der EWS-Arena und ihr war die Vorfreude auf die Hallenrad-WM (7. bis 9. November) in Göppingen so sehr anzumerken, als wäre sie selbst noch als Aktive dabei. „So eine Heim-WM ist der absolute Wahnsinn für die Sportler, und der Wechsel zwischen Radball und Kunstrad ist elektrisierend, etwas ganz besonderes“, sagte Schwarz.