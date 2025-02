Lara Füller, die Weltmeisterin im Einer-Kunstradfahren, freut sich, ihren Titel in der schwäbischen Heimat verteidigen zu können. Die Hallenrad-WM 2025 geht vom 7. bis zum 9. November in der Göppinger EWS-Arena über die Bühne.

Jürgen Frey 03.02.2025 - 14:19 Uhr

Lara Füller drehte am Montag schon ein paar Proberunden auf dem Boden der EWS-Arena und zeigte sich sehr angetan: „Alles ist vielsprechend. Die Arena ist super, die Stimmung wird bestimmt klasse sein“, sagte die amtierende Weltmeisterin im Einer-Kunstradfahren. Im Oktober 2024 hatte sie diesen Titel in Bremen geholt. Da ein internationaler Bewerber für 2025 abgesprungen ist, kann die 25-Jährige ihren Titel erneut in Deutschland verteidigen – und das sogar in ihrer schwäbischen Heimat. „Dass die WM in unmittelbarer Nähe stattfindet, freut mich besonders“, sagte die Athletin vom RKV Poppenweiler (Kreis Ludwigsburg).