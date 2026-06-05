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  6. „Harte Arbeit über die ganze Saison“ – Kim Zarnetzki ist deutsche Meisterin

Hallenradsport „Harte Arbeit über die ganze Saison“ – Kim Zarnetzki ist deutsche Meisterin

Hallenradsport: „Harte Arbeit über die ganze Saison“ – Kim Zarnetzki ist deutsche Meisterin
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Kim Zarnetzki (oben Mitte) krönt sich zur deutschen Meisterin. Foto: Wilfried Schwarz

Bei den deutschen Meisterschaften im 1er Kunstrad der Schülerinnen steht Kim Zarnetzki ein Jahr nach dem Vizemeistertitel nun ganz oben auf dem Treppchen.

Mit Medaillenambitionen waren die Talente aus dem Radsportbezirk Würmtal-Schönbuch nach Duderstadt gereist – und wurden bei den deutschen Schülermeisterschaften (U13 und U15) im Kunst- und Einradsport sowie im Radball/Radpolo den Erwartungen gerecht.

 

Die erste Entscheidung für die jungen Sportlerinnen und Sportler aus dem Kreis Böblingen stand im 1er der Schüler U15 auf dem Programm. In Hannes Altvater (Magstadt) und Joscha Harnisch (Nufringen) hatte der Radsportbezirk Schönbuch-Würmtal gleich zwei heiße Kandidaten auf Gold und Silber am Start. Altvater hatte mit 91,2 Punkten die höchste Schwierigkeitspunktzahl eingegeben, während Harnisch die eingegeben Punkte von 90 Punkten am Wettkampftag auf 80,9 Punkte reduzierte.

Joscha Harnisch und seine Cheftrainerin wollen Medaille nicht riskieren

„Die Punkte für die DM mussten am Abend vor der Württembergischen gemeldet werden“, erklärte Nufringens Cheftrainerin Carola Eipper, „so haben wir die 90 Punkte, die Joscha auch fahren kann, gemeldet. Diese Punktzahl wollten wir dann am BaWü-Cup fahren, haben aber im Training festgestellt, dass es im Wettkampf nicht funktionieren kann. So haben wir sicherheitshalber auf das alte Wettkampfprogramm umgestellt.“ Das Motto: „Sicher ist sicher. Denn wir wollten die Medaille nicht riskieren.“ Dies sollte sich dann auch am Ende auszahlen.

Joscha Harnisch vom RV Nufringen erreicht Rang zwei. Foto: Wilfried Schwarz

Betram Fritz (Heikendorfer SV) hatte mit 70,51 Punkte die Marke gesetzt, die es zu überbieten galt. Joscha Harnisch begann gekonnt mit dem Sattelstand und der Sattelstützgrätsche. Beim Übergang zum Lenkersitzsteiger hatte er leichte Probleme, konnte einen Absteiger aber verhindern. Auch der Aufgang zum Lenkerstand war etwas wackelig, beim Aufgang vom Kehrhang zum Kehrlenkersitzsteiger gab es eine leichte Bodenberührung. 72,77 Punkte bedeuteten DM-Silber. „Ich bin damit sehr zufrieden“, so der kurze Kommentar von Joscha Harnisch.

Alle Sportler, auch der nachfolgende und Gold-Favorit Hannes Altvater, mussten mindestens einmal absteigen. Nach dem Steuerrohrsteiger rückwärts zum Fronthang, berührte auch der Favorit einmal den Boden. Dennoch sicherte er sich mit 84,20 Punkten souverän den Titel.

Kim Zarnetzki reicht die höchste Schwierigkeit ein

Am zweiten DM-Tag waren im 1er Kunstrad der Schülerinnen gleich zwei Sportlerinnen vom RV Nufringen am Start. Während Amelia Spieß mit 88,22 Punkten im zweiten der insgesamt drei Startblöcke startete, hatte Kim Zarnetzki mit 114,7 Punkten die höchste Schwierigkeit eingereicht und startete somit als Letzte in dem mit 25 Mädels größtem Starterfeld. Die letzte Starterin war dann am Ende auch die Beste.

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Emmy Hoffmann (Tempo Lieme/95,45) und Linda Carvalho-Becker (Liemer RC/94,05) waren bis zu diesem Zeitpunkt das Maß aller Dinge gewesen. Kim Zarnetzki begann gleich mit einer der schwersten Übungen. Sie zeigte als einzige Sportlerin den Lenkerhandstand, es folgten Sattelstand, Sattelstützgrätsche, Seitvorhebehalte, auch weitere Elemente zeigte sie nahezu perfekt. Die Abzüge waren gering, und nach dem Handstand auf dem umgelegten Rad brandete Applaus auf. Zudem gab es 106,64 Punkte und Platz eins. Damit krönte sie sich, wie Kim Zarnetzki es in 2025 bei ihrem Vizemeistertitel angekündigt hatte, ein Jahr später zur Deutschen Meisterin.

Der deutsche Meistertitel muss erst einmal verarbeitet werden

„Ich freu mich riesig über diesen Titel“, sagte Kim Zarnetzki nach der Ehrenrunde auf den Schultern ihren Mutter Eva, die unter ihrem Mädchenname Ludwig selbst aktive Kunstradsportlerin gewesen ist. Danach fehlten ihr die Worte: „Das muss ich erst noch alles auf mich einwirken lassen.“

Mutter Eva Zarnetzki ergänzte. „Das war harte Arbeit über die ganze Saison.“ Auch Carola Eipper freute sich über diesen Erfolg „Sie hat die gesamte Saison eine super Leistung gezeigt. Der DM-Titel ist verdient, das war einfach eine starke Kür.“ Auch mit der Leistung der weiteren Nufringer Sportlerin Amelia Spieß zeigte sie sich zufrieden.

Diese ging als Nr. 13 mit 93,20 Punkten an den Start. Bereits nach der ersten Übung, dem Steiger rückwärts in der Runde, musste sie beim Wechsel auf Vorwärts am Ende ein kurze Bodenberührung in Kauf nehmen. Die weiteren Übungen zeigte sie dann perfekt. Am Ende blieben beim DM-Debüt 86,6 Punkte übrig, was in der Endabrechnung Platz zwölf bedeutete.

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