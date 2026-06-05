Hallenradsport „Harte Arbeit über die ganze Saison“ – Kim Zarnetzki ist deutsche Meisterin
Bei den deutschen Meisterschaften im 1er Kunstrad der Schülerinnen steht Kim Zarnetzki ein Jahr nach dem Vizemeistertitel nun ganz oben auf dem Treppchen.
Bei den deutschen Meisterschaften im 1er Kunstrad der Schülerinnen steht Kim Zarnetzki ein Jahr nach dem Vizemeistertitel nun ganz oben auf dem Treppchen.
Mit Medaillenambitionen waren die Talente aus dem Radsportbezirk Würmtal-Schönbuch nach Duderstadt gereist – und wurden bei den deutschen Schülermeisterschaften (U13 und U15) im Kunst- und Einradsport sowie im Radball/Radpolo den Erwartungen gerecht.