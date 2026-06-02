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  6. RKV Denkendorf feiert DM-Silber

Hallenradsport-Meisterschaften RKV Denkendorf feiert DM-Silber

Hallenradsport-Meisterschaften: RKV Denkendorf feiert DM-Silber
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Freude pur bei den Denkendorferinnen sowie ihren Unterstützerinnen und Unterstützern, oben von links: Lara Röcker, Mira Silber, Lena Epple, Marlene Schlagbauer, Holly Puhlmann und Pia Kulhanek. Foto: RKV Denkendorf

Der RKV Denkendorf glänzt bei den deutschen Hallenradsport-Meisterschaften der Schüler in Duderstadt mit zwei Podestplätzen. Der RC Oberesslingen geht leer aus.

Besser hätte es für den RKV Denkendorf bei den deutschen Hallenradsport-Meisterschaften der Schüler im niedersächsischen Duderstadt nicht laufen können. Mit einem Vizemeistertitel und einem 3. Podestplatz überzeugten die Denkendorfer Schülerinnen auf ganzer Linie und traten überglücklich die Heimreise an. Für den RC Oberesslingen gab es in diesem Jahr nichts zu holen.

 

RKV Denkendorf zeigt eine geschlossene Leistung

Zum Auftakt in das erfolgreiche RKV-Wochenende ging im 4er-Einradsport der Schülerinnen das Quartett mit Mira Silber, Marlene Schlagbauer, Pia Kulhanek und Lena Epple als viertletztes Team auf die Wettkampffläche. Die Denkendorferinnen präsentierten eine geschlossene Leistung und setzten sich trotz eines Sturzes an die Spitze. Nun begann das Warten, was die Konkurrenz noch auf der Fläche zeigen würde. Als nach dem letzten Starter auf der Anzeigetafel Platz drei für Denkendorf erschien, war die Freude über den Gewinn der Bronzemedaille lautstark zu hören. Obwohl das Team des RC Oberesslingen mit Marleen Truggenberger, Malena Mathe, Alina Rubanov und Magdalene Gerhard eine sichere Kür zeigte, reichte es nicht für das Podest. Mit dem 7. Platz schaffte es der RCO aber unter die Top Ten und war mit dem Saisonabschluss zufrieden.

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Erfolg trotz kurzer Vorbereitung

Motiviert durch den Gewinn von Bronze ging Denkendorf im 6er-Einradsport der Schüler (offene Klasse) als vorletztes Team auf die Wettkampffläche. Obwohl das Sextett mit Lara Röcker, Holly Puhlmann, Lena Epple, Pia Kulhanek, Marlene Schlagbauer und Mira Silber mit Ersatz am Start war und nur vier Wochen zur Vorbereitung hatte, zeigte es eine nervenstarke Kür ohne große Fehler. Lohn war der verdiente 2. Platz hinter dem Siegerteam von Teuto Antrup Wechte. Der RCO, der sich nur knapp für diese nationalen Titelkämpfe qualifiziert hatte, absolvierte eine saubere Kür und erzielte eine neue Bestleistung. Mit dem 12. Platz bei ihrem ersten DM-Start waren Amelie und Marleen Truggenberger, Luise Könning, Mirya Sysol, Rebecca und Johanna Miller sehr zufrieden. Im 1er der Schülerinnen belegte Avelina Stolz vom RSV Wendlingen den 18. Rang.

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