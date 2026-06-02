Hallenradsport-Meisterschaften RKV Denkendorf feiert DM-Silber
Der RKV Denkendorf glänzt bei den deutschen Hallenradsport-Meisterschaften der Schüler in Duderstadt mit zwei Podestplätzen. Der RC Oberesslingen geht leer aus.
Der RKV Denkendorf glänzt bei den deutschen Hallenradsport-Meisterschaften der Schüler in Duderstadt mit zwei Podestplätzen. Der RC Oberesslingen geht leer aus.
Besser hätte es für den RKV Denkendorf bei den deutschen Hallenradsport-Meisterschaften der Schüler im niedersächsischen Duderstadt nicht laufen können. Mit einem Vizemeistertitel und einem 3. Podestplatz überzeugten die Denkendorfer Schülerinnen auf ganzer Linie und traten überglücklich die Heimreise an. Für den RC Oberesslingen gab es in diesem Jahr nichts zu holen.