Halloween kennt jeder, doch wie sieht es mit den Feiertagen aus? Die Kirche muss sich etwas einfallen lassen, um noch wahrgenommen zu werden. Ein Kommentar von Jan Sellner.
31.10.2025 - 07:00 Uhr
Was sagt uns das Skelett im Supermarkt? Und was sagen uns die Fledermäuse und die Spinnweben über den Kürbissen in der Gemüseabteilung? Gammelt da was vor sich hin? Sollten die Lebensmittelkontrolleure etwas übersehen haben? Mitnichten. Es hat alles seine Ordnung. Es ist Halloween, die ganz normal gewordene Horrorshow, die uns am 31. Oktober den Übergang zum November versüßt.