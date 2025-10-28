Das Heimatmuseum Rankbachtal wird am 31. Oktober zum „Haunted House“ – einem verwunschen Platz voller Geister und Gruselgeschichten.
28.10.2025 - 16:07 Uhr
Süßes, sonst gibt’s Saures! An Halloween ziehen auch hierzulande immer mehr Kinder durch die Wohnsiedlungen, um in mehr oder weniger gruselige Kostüme gehüllt nach Süßigkeiten zu fragen. Eine weitere nordamerikanische Attraktion rund um Halloween sind so genannte „Haunted Houses“ – also verwunschene Häuser, in denen Geister und andere gruselige Gestalten die Besucher zum Spaß erschrecken.