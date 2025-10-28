Das Heimatmuseum Rankbachtal wird am 31. Oktober zum „Haunted House“ – einem verwunschen Platz voller Geister und Gruselgeschichten.

Süßes, sonst gibt’s Saures! An Halloween ziehen auch hierzulande immer mehr Kinder durch die Wohnsiedlungen, um in mehr oder weniger gruselige Kostüme gehüllt nach Süßigkeiten zu fragen. Eine weitere nordamerikanische Attraktion rund um Halloween sind so genannte „Haunted Houses“ – also verwunschene Häuser, in denen Geister und andere gruselige Gestalten die Besucher zum Spaß erschrecken.

In ein solches „Haunted House“ verwandelt sich am Freitag, 31. Oktober, auch das Heimatmuseum Rankbachtal in Renningen-Malmsheim (Merklinger Straße 10) zwischen 18 und 20 Uhr. Wenn es draußen schon dunkel ist, werden auch die Lichter in den Museumsräumen gedimmt und das Gruseln beginnt – allerdings kindgerecht.

Gruselgeschichten an Halloween – nachts im Museum

Verteilt über vier Etagen – inklusive Gewölbekeller – werden die großen und kleinen Besucher von Gestalten aus längst vergangenen Zeiten heimgesucht. Gruseln wie bei Uroma und Uropa – so lautet das Motto. Zu entdecken gibt es alte Gruselgeschichten, geheimnisvolle Legenden sowie alte Bräuche und Traditionen rings um die Toten und die dunkle Jahreszeit.

Nach dem kostenlosen Rundgang durch das Museum kann sich vor dem Haus gestärkt werden. Im Hof sind zudem furchterregende „Riabagoischter“ ausgestellt. Lange, bevor es den Halloweenkürbis gab, schnitzten Kinder in der dunklen Jahreszeit Rübengeister.

Dabei wird eine Futterrübe ausgehöhlt und bekommt ein möglichst gruseliges Gesicht – eine mühselige Arbeit, da die Rüben extrem hart sind. In die ausgehöhlte Rübe wird dann ein Kerzenlicht gestellt.

Geisterstunde im Heimatmuseum

Halloween

Am Freitag, 31. Oktober, von 18 bis 20 Uhr. Eintritt frei, um Spenden wird gebeten. Adresse: Merklinger Straße 10 in Renningen-Malmsheim.