Die legendäre Halloween-Party von Heidi Klum wird 25 Jahre alt. Das Topmodel überrascht jedes Jahr mit aufwendigen und bizarren Kostümen. Wir haben die Bilder der spektakulären Looks.
21.10.2025 - 15:18 Uhr
Halloween steht vor der Tür – und damit auch Heidi Klums legendäre Halloween-Party. Das deutsche Topmodel ist mittlerweile weithin als Halloween-Ikone bekannt, denn jedes Jahr präsentiert sich Klum in aufwendigen und ausgefallenen Kostümen. Und in diesem Jahr gibt es einen besonderen Grund zu feiern: Die Party findet zum 25. Mal statt.