Wer sich am Donnerstagabend ins SI-Centrum verirrte, dem konnte schon Angst und Bange werden, denn unzählige Hexen, Geister und Dämonen machten aus der Halloween-Party eine Grusel-Show. Hier gibt es die Bilder.

Matthias Kapaun 01.11.2024 - 10:31 Uhr

Am Donnerstagabend stand bei der Halloween-Party im SI-Centrum in Stuttgart wieder alles im Zeichen von Hexen, Geistern und Dämonen. Die Grusel-Feier lockte wieder etliche – teils aufwendig verkleidete – Besucher an.