In diesem Jahr wollte Heidi Klum auf ihrer traditionellen Halloween-Party in New York ein besonders hässliches Kostüm präsentieren. Es scheint ihr gelungen.

Heidi Klum (52) hat ihr Versprechen gehalten: Sehr hässlich sollte ihr Kostüm in diesem Jahr sein, kündigte die „Queen of Halloween“ an. In der Nacht auf Samstag präsentierte sie sich bei ihrer legendären, alljährlich stattfindenden Party in New York dann als mythisches, monströses – und tatsächlich hässliches – Schlangenwesen Medusa. Ihr Ganzkörperkostüm war ein Kunstwerk: grün geschuppter Körper, Krokodilschwanz, Krallen, riesige Ohren, Schlangen als Haare - dazu grüne Augen, viel Zahnfleisch und fiese, spitze Reißzähne.

Begleitet wurde die Deutsche von ihrem Mann Tom Kaulitz – der als griechischer Soldat erschien. Auf der Party war er grau - wie versteinert. Denn der griechischen Mythologie zufolge konnte Medusa mit ihrem Blick genau das tun, Menschen versteinern. Während er Schwert und Schild trägt, hält sie Pfeil und Bogen in den Händen. Obwohl versteinert, sagte Kaulitz auf dem roten Teppich, dass er Klums Kostüm sexy finde.

Klum: „Starren Sie nicht zu lange“

Die „Germany’s Next Topmodel“-Moderatorin sagte Berichten zufolge, sie liebe den griechischen Mythos von Medusa, in dem eine Göttin eine schöne Frau in ein Monster mit Schlangen als Haaren verwandele. In diesem Jahr habe sie zehn Stunden gebraucht, sich zu verkleiden. Das habe sich aber gelohnt. Auf Instagram schrieb sie: „Happy Heidiween. Starren Sie nicht zu lange, sonst werden Sie zu Stein.“

Auch dieses Jahr kamen wieder viele Promi-Gäste zu Klums außergewöhnlicher Party. Klums Schwager, Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz, kam als Sailor Moon - eine Mädchenfigur aus einer japanischen Manga-Serie, die sich in eine Superheldin verwandelt.

Finales Outfit von Klum bleibt geheim

Die vierfache Mutter Klum richtet seit dem Jahr 2000 zu Halloween eine große Party aus. Nur 2020 und 2021 war ihr mittlerweile traditionelles und legendäres Gruselfest wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Das finale Outfit hält sie bis zur Party am 31. Oktober gewöhnlich geheim, doch sie verriet dieses Jahr immerhin schon mal vorab, dass es etwas „sehr hässliches“ sein sollte.

Sie bemühe sich jedes Mal darum, etwas Anderes zu machen, sagte sie vor wenigen Tagen. Ihr Kostüm im Jahr zuvor gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz als außerirdische E.T.-Figuren sei „sehr niedlich“ gewesen, sagte Klum. Die Bewegungen des riesigen Kopfes mit großen blauen Kulleraugen und beweglichem rosa Mund wurden von einem Mitarbeiter ferngesteuert. 2023 war sie als überlebensgroßer Pfau im leuchtend blauen Outfit ins Rampenlicht getreten, umgeben von zehn Akrobaten als grün glänzende Pfauenfedern. Auch als Werwolf und Wurm war sie bereits aufgetaucht.

Klum verbringt viele Stunden in der Maske

Die gebürtige Rheinländerin, die in den USA lebt, hatte zuvor bereits auf Instagram Fotos und Videos von ihrer Verwandlung veröffentlicht und verlinkte den Maskenbildner Mike Marino. Der hatte das deutsche Model schon häufiger bis zur Unkenntlichkeit verändert.

Für ihre Transformation verbringt sie immer wieder viele Stunden in der Maske und arbeitet lange mit Maskenbauern an den Ganzkörperkostümen. In Deutschland hat Klum seit 2006 mit ihrer Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) auf ProSieben Erfolg.

Das Topmodel sorgt jedes Jahr zu dem Brauchtumstag mit aufwendigen Verkleidungen für Aufsehen. Auch deshalb hat sie in Amerika Kultstatus erreicht.