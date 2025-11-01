In diesem Jahr wollte Heidi Klum auf ihrer traditionellen Halloween-Party in New York ein besonders hässliches Kostüm präsentieren. Es scheint ihr gelungen.
01.11.2025 - 08:53 Uhr
Heidi Klum (52) hat ihr Versprechen gehalten: Sehr hässlich sollte ihr Kostüm in diesem Jahr sein, kündigte die „Queen of Halloween“ an. In der Nacht auf Samstag präsentierte sie sich bei ihrer legendären, alljährlich stattfindenden Party in New York dann als mythisches, monströses – und tatsächlich hässliches – Schlangenwesen Medusa. Ihr Ganzkörperkostüm war ein Kunstwerk: grün geschuppter Körper, Krokodilschwanz, Krallen, riesige Ohren, Schlangen als Haare - dazu grüne Augen, viel Zahnfleisch und fiese, spitze Reißzähne.