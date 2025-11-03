Die Polizei hat nach der Halloween-Party in Wangen noch andere Ermittlungsansätze als nur die Laborergebnisse von Blutuntersuchungen.
03.11.2025 - 16:30 Uhr
War es Gamma-Hydroxybutyrat, Ketamin oder Benzodiazepin? Waren es überhaupt K.o.-Tropfen, die eine Halloween-Party in Stuttgart-Wangen gesprengt haben? „Die Ergebnisse der Laboranalysen werden sicher erst nach Wochen vorliegen“, sagt der Stuttgarter Polizeisprecher Stephan Widmann. Elf Verletzten waren nach dem Vorfall in der Nacht zum Samstag Blut- und Urinproben genommen worden, um das flüchtige Betäubungsmittel noch nachweisen zu können.