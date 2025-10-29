In Asperg spukt es gewaltig: Oswin Nitschke und seine Familie haben ihr Zuhause in eine Halloween-Welt verwandelt. Inklusive Clowns, Skeletten und heißem Glühwein gegen die Angst.
29.10.2025 - 16:00 Uhr
Wer in diesen Tagen am Haus von Oswin Nitschke vorbeikommt, sollte nicht allzu schreckhaft sein. Geister, Skelette, Hexen und Horror-Clowns haben dort das Kommando übernommen. Bereits zum dritten Mal hat der Familienvater aus Asperg sein Haus und den Garten in eine schaurige Halloween-Welt verwandelt.