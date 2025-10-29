In Asperg spukt es gewaltig: Oswin Nitschke und seine Familie haben ihr Zuhause in eine Halloween-Welt verwandelt. Inklusive Clowns, Skeletten und heißem Glühwein gegen die Angst.

Wer in diesen Tagen am Haus von Oswin Nitschke vorbeikommt, sollte nicht allzu schreckhaft sein. Geister, Skelette, Hexen und Horror-Clowns haben dort das Kommando übernommen. Bereits zum dritten Mal hat der Familienvater aus Asperg sein Haus und den Garten in eine schaurige Halloween-Welt verwandelt.

Die ganze Familie hat laut Nitschke einen riesigen Spaß an der Aktion. Alle packen mit an. „Die Kinder erschrecken gerne die Leute“, sagt er. Das sorgt für Adrenalinschübe bei den Besuchern. Ein besonderer Blickfang ragt schon von weitem über das Grundstück hinaus: Im Vorgarten steht eine fast vier Meter hohe Skelett-Vogelscheuche. Kurz vor der Eröffnung ist die Vorfreude groß. „Wir werden gleich sehen, wie die Leute sich erschrecken und hier herumschreien“, sagt er.

Die Vogelscheuche leuchtet in der Dunkelheit. Foto: Olivia Denner

Halloween-Deko aus den USA

Wochenlang tüftelt Nitschke an der perfekten Gruselkulisse. „Das ist jetzt die dritte Woche, in der ich hier alles in meiner Freizeit dekoriere“, sagt er. Auf Social Media nimmt er seine Follower mit auf seine Reisen in die USA – dort findet er nach eigenen Angaben Dekoartikel, die in Deutschland kaum erhältlich sind. Das Übergepäck auf dem Rückflug nimmt er für sein außergewöhnliches Hobby gerne in Kauf.

Doch Halloween ist nicht die einzige Jahreszeit, in der das Haus in der Jagststraße zum Hingucker wird. Auch im Dezember verwandelt Nitschke sein Zuhause – dann allerdings in ein festliches Weihnachtswunderland.

Leckereien und Halloween-Spaß

Bis zum 31. Oktober können Halloween-Fans täglich von 17 bis 20 Uhr das Haus in der Jagststraße 5 in Asperg besuchen. Nitschkes Familie sorgt mit Waffeln, Glühwein, Kinderpunsch und „Blutkonserven“ für das leibliche Wohl.