Halt in Stuttgart gestrichen „Nie wieder Bahn“: Junge Mütter kritisieren Gleichgültigkeit im Zug
Drei junge Mütter aus Stuttgart und der Region berichten von einer Zugreise voller Hindernisse. Bahn fahren wollen sie nicht mehr. Was sagt die DB?
Drei junge Mütter aus Stuttgart und der Region berichten von einer Zugreise voller Hindernisse. Bahn fahren wollen sie nicht mehr. Was sagt die DB?
Den Zustand der Deutschen Bahn und des Schienennetzes hierzulande beklagen viele Pendler und Reisende, die täglich auf Züge angewiesen sind. Die Züge kommen selten pünktlich, manchmal auch gar nicht. Das ist für jeden nervenaufreibend – besonders aber, wenn man mit Kleinkindern unterwegs ist.