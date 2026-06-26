In Herrenberg hat ein Hund einen zwölfjährigen Jungen in den Oberschenkel gebissen. Die Halterin entfernte sich kommentarlos. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Hund hat am Freitagmorgen in Herrenberg (Landkreis Böblingen) gegen 7.40 Uhr einen zwölfjährigen Jungen in den Oberschenkel gebissen. Wie die Polizei berichtet, war der Junge zu Fuß vom Halt der Ammertalbahn in Richtung des Schulzentrums Lägenholz unterwegs, als er im Bereich des Tennisclubs auf eine Frau mit angeleintem Hund traf.

Wegen eines herannahenden Fahrzeugs wechselte die Frau die Straßenseite und kam dem Jungen direkt entgegen. Als der Hund das Kind beim Vorbeigehen in den Oberschenkel biss, stürzte der Zwölfjährige und fiel auf den Asphalt. Er erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Hundehalterin kümmerte sich laut Polizei nicht um den Jungen und ging kommentarlos weiter.

Die Frau soll zwischen 50 und 60 Jahre alt sein, graues nackenlanges Haar haben und eine dünne rote Regenjacke sowie eine Jeans getragen haben. Bei dem Hund könnte es sich um einen braunen Labrador gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg unter der Telefonnummer 0 70 32 / 27 08-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.