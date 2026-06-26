In Herrenberg hat ein Hund einen zwölfjährigen Jungen in den Oberschenkel gebissen. Die Halterin entfernte sich kommentarlos. Die Polizei sucht Zeugen.
26.06.2026 - 16:04 Uhr
Ein Hund hat am Freitagmorgen in Herrenberg (Landkreis Böblingen) gegen 7.40 Uhr einen zwölfjährigen Jungen in den Oberschenkel gebissen. Wie die Polizei berichtet, war der Junge zu Fuß vom Halt der Ammertalbahn in Richtung des Schulzentrums Lägenholz unterwegs, als er im Bereich des Tennisclubs auf eine Frau mit angeleintem Hund traf.