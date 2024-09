Wieder Treppen an der Haltestelle Staatsgalerie gesperrt

Haltestelle der Stadtbahn in Stuttgart

Der erst vier Jahre alte Neubau der Stadtbahn-Haltestelle Staatsgalerie entwickelt sich zur Dauerbaustelle. Nun hat die Sanierung der südlichen Treppenhäuser begonnen. Für Fahrgäste der Stuttgarter Straßenbahnen geht das mit Einschränkungen einher.

Christian Milankovic 20.09.2024 - 14:31 Uhr

Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) haben neuerlich mit Arbeiten an der Stadtbahn-Haltestelle Staatsgalerie begonnen. Betroffen sind die Treppenanlagen auf der Südseite, über die Fahrgäste den Halt in Richtung Gebhard-Müller-Platz verlassen können. Am Mittwoch waren Bauarbeiten damit beschäftigt, die Abdeckungen von den Stufen zu lösen.