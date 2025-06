Bei einem Sturz in einem Linienbus in Stuttgart-Sillenbuch wird ein Mann verletzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

nre 10.06.2025 - 16:15 Uhr

Ein 81-Jähriger ist am Dienstagmittag in einem Linienbus gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei an der Bushaltestelle Schemppstraße in Stuttgart-Sillenbuch.