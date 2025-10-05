Hamas verhandelt mit Israel Niedergemetzelt, weil sie Juden waren
Mit dem größten Mord an Juden nach 1945 hat die Hamas den Gaza-Krieg eröffnet. Schrecklich werden auch die Langzeitfolgen sein, kommentiert Christoph Reisinger.
Was für eine Lüge! Die Hamas bekämpfe Israelis nicht, weil sie Juden, sondern weil sie Besatzer palästinensischen Landes seien. Ismail Hanija, viele Jahre einer der Anführer dieser Terrortruppe, hat das behauptet.
