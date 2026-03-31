Erstmals seit 1998 soll ein Wolf in Deutschland einen Menschen gebissen haben. Ist der Fall zu vergleichen mit der Situation in Baden-Württemberg?
31.03.2026 - 14:45 Uhr
Die mutmaßliche Wolfsattacke mitten in Hamburg ist aus Sicht des Wildtierexperten Raoul Schwarze nicht zu vergleichen mit der Situation der vier sesshaften Wölfe in Baden-Württemberg. „Hätte der Wolf einen Spaziergänger auf der Hornisgrinde angefallen, würde ich mir mehr Sorgen machen“, sagte Schwarze, Projektleiter des Alternativen Wolf- und Bärenparks Schwarzwald in Bad Rippoldsau-Schappach.