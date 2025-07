Durch eine mutmaßliche Gewalttat in Hamburg sind eine Frau und ein Mann gestorben. Nach Polizeiangaben gibt es keine Hinweise auf weitere Beteiligte.

Die Polizei fand am Nachmittag die Leiche der 21-Jährigen und den zunächst schwer verletzten Mann in einer Wohnung in Barmbek-Nord. Helfer brachten den Mann in ein Krankenhaus – dort starb er.

Mordkommission und Staatsanwaltschaft ermitteln

Die Polizei habe vor dem Fund der Frau und des Mannes einen Hinweis erhalten, heißt es in der Mitteilung. Zu den Hintergründen der Tat machte die Polizei keine Angabe. Inzwischen ermittle die Mordkommission gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft.

Zunächst hatte ein Sprecher des Polizeilagezentrums am Abend gesagt, dass mindestens zwei Menschen verletzt worden seien. Zuerst hatten mehrere Medien berichtet.